Hinter den Kulissen

Wir sind schon in den Startlöchern

Während die Landtagswahl gefühlt noch in weiter Ferne liegt, qualmen bei uns bereits die Köpfe. Denn, was im Nachhinein so einfach aussieht, erfordert eine gute Planung und Umsetzung. Für uns heißt es in dieser Phase also: organisieren und testen.

In täglichen Meetings setzen wir uns zusammen und überlegen, wie wir das Projekt Ihre Wahl am besten visualisieren können. Dabei entstehen viele gute Ideen – einige davon sind einfacher, andere weniger einfach umzusetzen. Jede Idee wird mit unterschiedlichen Gewerken im Haus durchdacht und diskutiert, bevor es in die Testphase geht.

Langsam wird es ernst



Gestern stand die erste Durchlaufprobe an. Dabei mussten viele Aspekte beachtet werden: Wie werden Licht und Kamera am besten eingestellt? Wie wird der Kandidat/die Kandidatin richtig in Szene gesetzt werden? Wie viele Fragen kann man in vier Minuten stellen und soll man die Uhr sehen? Welchen Hintergrundaufsteller nehmen wir? Diese und viele weitere Fragen müssen im Vorfeld geklärt werden, damit während der Produktionsphase alles einwandfrei funktionieren kann.

Schritt für Schritt nähern wir uns so dem Ziel an. Wie es dabei zugehen kann, haben wir für Sie in einem kleinen Video festgehalten.