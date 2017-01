Der WDR-Kandidatencheck

Wer die Wahl hat…

In Nordrhein-Westfalen wird am 14. Mai ein neuer Landtag gewählt. Wir wollen daher möglichst vollständig darüber informieren, wer sich in NRW eigentlich zur Wahl stellt. Jeder Bürger soll alle Kandidaten/innen aus seinem Wahlkreis in kurzen Videos vergleichen können.

Wer stellt sich zur Wahl?

Wer sind die Menschen, die sich im größten Bundesland in insgesamt 128 Wahlkreisen zur Wahl stellen, um die Bürger im Parlament zu vertreten? Wofür stehen sie? Was wollen sie erreichen? Was versprechen sie?

Das ist die Idee: Wir wollen den Bürgern sämtliche Kandidaten aus ihrem jeweiligen Wahlkreis nahe bringen. Allen Kandidatinnen und Kandidaten bieten wir dafür die Möglichkeit, sich ihren Wählern in kurzen Interviews vorzustellen.

Wie soll das aussehen?

Damit die Kandidaten/innen dieselbe Chance haben und damit die Bürger die beste Vergleichsmöglichkeit haben, sind alle Interviews gleich formatiert, aufgenommen als Live-Interview, d.h. kein Schnitt, keine Wiederholung und 4 Minuten Zeit.

Gleichbehandlung bedeutet auch, dass allen Teilnehmenden dieselben Fragen gestellt werden. Eine Frage bezieht sich auf regionale/lokale Besonderheiten des Wahlkreises bzw. der Region.

Wer ist dabei?

Umgerechnet auf die Wahlkreise in NRW rechnen wir mit rund 1.000 Interviews. Genau wissen wir das noch nicht: Die Kandidaten-Listen der Parteien liegen noch nicht vor, außerdem wird es auch noch Einzelkandidaten/innen geben.

Sie werden beim WDR „Kandidatencheck“ die Möglichkeit haben, den Menschen hinter dem Namen etwas genauer kennenzulernen. Ab sofort haben Sie auch bereits die Möglichkeit, uns Fragen für den Kandidaten-Check vorzuschlagen. Was ist für Sie entscheidend bei dieser Landtagswahl? Der Rest ist ja ohnehin: Ihre Wahl.

Fragen, Anregungen, Meinungen? Schreiben Sie direkt unten in die Kommentare.

P.S. Wir haben kurz vor Weihnachten alle potentiell zur Landtagswahl antretenden Parteien bereits über diese Idee informiert. Der Brief von Fernsehdirektor Jörg Schönenborn an die Parteien ist hier verlinkt. (pdf-Dokument)

Und noch ein Hinweis in eigener Sache: Wir haben uns mit dieser Idee vom finnischen Rundfunk inspirieren lassen, der eine Kandidaten-Galerie zur finnischen Parlamentswahl 2015 angeboten hatte. Unser Projekt zur Landtagswahl 2017 ist zwar an einigen Stellen (etwa der strengen Gleichheit der Fragen) deutlich anders als das finnische Vorbild – aber erwähnt werden sollte diese Vorbildfunktion unbedingt.