Fragen über Fragen

In Vorbereitung auf unseren WDR-Kandidatencheck diskutieren wir momentan über potentielle Fragen. Diese werden im Anschluss den Kandidatinnen und Kandidaten der NRW-Landtagswahl 2017 in kurzen Interviews gestellt.

Was beschäftigt die Menschen Tag für Tag in NRW? In den verschiedenen Regionen des Landes sind das unterschiedliche Themen: Atomkraft oder Windrad, hohe Mieten, Anbindung an schnelles Internet, um nur einige Beispiele zu nennen.

Ihre Meinung ist gefragt

In unseren vierminütigen Interviews wollen wir zu Beginn eine Frage aus der Region der jeweiligen Kandidatin oder des jeweiligen Kandidaten stellen. Im Anschluss folgen Fragen zu weiteren Themen aus NRW.

Jetzt sind Sie gefragt: Welche Fragen interessieren Sie? Was wollten Sie „Ihren“ Kandidaten immer schon mal fragen? Welches Thema brennt Ihnen unter den Nägeln? Gibt es in Ihrem Wahlkreis Problematiken, die wir nicht berücksichtigt haben?

Schreiben Sie uns gerne unten in die Kommentare; oder per Mail an ihrewahl@wdr.de.

Regionale Fragen:

Inwiefern wollen Sie sich für eine angemessene ärztliche Versorgung im ländlichen Raum einsetzen?

Was wollen Sie tun, um die flächendeckende Einführung eines schnellen Internets zu fördern?

Schon heute fehlt bezahlbarer Wohnraum; Berechnungen zeigen, dass dies in den kommenden Jahren schlimmer wird. Was ist ihr Vorschlag, um Wohnungsnot zu lindern?

Viele Menschen in der Region fordern eine Stilllegung der Atomkraftwerke Tihange und Doel. Wie bewerten Sie die Gefahr?

Viele Menschen fühlen sich in bestimmten Vierteln unsicher und haben Angst, sie überhaupt zu betreten. Was kann Politik tun, um den Bürgern das Gefühl von Sicherheit zurückzugeben?

Der Atomausstieg ist beschlossene Sache und dennoch wird in Gronau Uran angereichert. Wie stehen Sie dazu?

Wie lange soll in NRW noch Braunkohle abgebaut werden?

Unser allgemeiner Fragenkatalog: