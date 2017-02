Die AfD kneift…

Neben den Vorbereitungen für die Produktion der Interviews laufen bei uns derzeit die Telefone heiß: Nachdem der Erstkontakt zum Projekt bereits Mitte Dezember durch den Brief von Fernsehdirektor Jörg Schönenborn hergestellt war, sind wir nun dabei, die zur Wahl antretenden Parteien über ihre jeweiligen Sprecher bzw. Ansprechpartner direkt zu kontaktieren.

Wir wollen Interviews führen mit allen zur “Wahl antretenden Parteien“ – das klingt erstmal einfacher als gedacht: Mal abgesehen von den „großen“ Parteien stellen wir fest, dass es recht mühsam ist, überhaupt herauszufinden, welche Parteien in diesem Jahr in NRW dabei sind. Für viele kleinere Parteien ist es offenbar noch zu früh, das verbindlich festzulegen. Die letzte Möglichkeit für die Parteien, ihre Listen beim Landeswahlleiter einzureichen, ist der 27. März (pdf). Uns ist aber natürlich daran gelegen, schon möglichst frühzeitig zu wissen, wieviele Kandidaten wir in welchen Regionen interviewen müssen. Das muss ja alles organisiert und umgesetzt werden.

Positive Rückmeldungen – und eine Absage…

Immerhin: Alle bisher erreichten Parteien haben Interesse signalisiert und wollen mitmachen. Fast alle. Die AfD hat abgesagt. Die Landesgeschäftsstelle kündigt uns seit über zwei Wochen auf unsere regelmäßige Nachfrage eine schriftliche Erklärung an, nur angekommen ist die noch nicht. Im Gespräch hieß es, dass sich die Kandidatinnen und Kandidaten inhaltlich mehrheitlich gegen den WDR-Kandidatencheck ausgesprochen hätten. Zudem habe die AfD in NRW nicht die Infrastruktur, ein derartiges Projekt zu unterstützen. Und es gab laut Partei Bedenken von Seiten der Kandidatinnen und Kandidaten, dass wir zu viele persönliche Daten öffentlich machen würden.

Nach unserer Einschätzung ist keine Infrastruktur auf Seiten der Parteien erforderlich, da wir die Termine und die Aufnahmeorte mit den Kandidaten/innen selbst koordinieren. Außerdem werden wir von allen Kandidaten/innen nur die Daten veröffentlichen, die sie beim Landeswahlleiter abgeben und die dort ohnehin öffentlich einsehbar sind.

Wir bleiben dran

Trotz der negativen Rückmeldung werden wir weiter dranbleiben und nun versuchen, AfD-Kandidaten einzeln zu kontaktieren und vom Mitmachen zu überzeugen. Unser Anliegen ist es, den Wählern ein möglichst vollständiges Bild zu liefern und allen Kandidaten/innen dieselben Chancen einzuräumen. Aber wer kneift, den können wir natürlich nicht zwingen.