Nowabo und der Veith Club

Erinnern Sie sich an Jürgen Rüttgers und die Rumänen? Im Herbst 2009 sagte der damalige NRW-Ministerpräsident sorry, nachdem er im Kommunalwahlkampf abfällig über rumänische Arbeiter geredet hatte. Ein YouTube-Video der SPD hatte den Rüttgers-Fauxpas enthüllt. Gefilmt worden war die Rede von Jungsozialist Veith Lemmen. Die Rumänen-Affäre schadete dem CDU-Politiker politisch – für Juso Lemmen war die Nummer ein Coup.

Zehn Jahre später. Veith Lemmen, mittlerweile 35 Jahre alt und stellvertretender Landeschef der Sozialdemokraten, ist ein noch größerer Coup gelungen. “Sein” Kandidat, Ex-NRW-Finanzminister Norbert Walter-Borjans (kurz: Nowabo) hat gemeinsam mit der baden-württembergischen Bundestagsabgeordneten Saskia Esken das SPD-Mitgliedervotum gewonnen.

Kampagne für Nowabo

“Der Spiegel” berichtet jetzt darüber, wie wichtig Lemmen für das Außenseiterduo Nowabo/Esken war. Nicht einmal eine Handvoll Leute hätten den Ex-Landesminister und die Abgeordnete im parteiinternen Wahlkampf unterstützt. “Veith Lemmen gehörte dazu, der ehemalige Juso-Landesvorsitzende in NRW (…) Lemmen versuchte, in seiner Freizeit so etwas wie einen Wahlkampf auf die Beine zu stellen, ohne Apparat, ohne Geld, ohne Mitarbeiter. Er hielt Kontakt zu Journalisten, schrieb dem Kandidatenduo hin und wieder Thesenpapiere, machte Termine, warb an der Basis für die beiden.”

Wer in den letzten Monaten mit Lemmen telefonierte, konnte tatsächlich den Eindruck eines “Veith Clubs” gewinnen – (darunter vor allem Jusos und Ex-Jusos wie seine Freundin, die Bielefelder Bundestagsabgeordnete Wiebke Esdar).

“Lemmen und seine Leute waren entscheidend – auch in den sozialen Medien”, sagt ein Unterstützer des unterlegenen Olaf Scholz aus der SPD-Bundestagsfraktion. Gegner von #Eskabo (so ein Twitter-Hashtag neben #Eskabolation) hätten sich ja kaum noch getraut, was zu posten. Die Kampagne habe an die Strategien der nach links gerückten Labour-Partei in Großbritannien erinnert.

Kommunikativ und wortgewandt – der ehemalige Journalist (einst schrieb er Artikel für britische Zeitungen) ist wohl einer der bestvernetzten Genossen im SPD-Landesverband NRW. Seit mehr als einem Jahrzehnt hat der in Mönchengladbach aufgewachsene Lemmen zahlreiche Ämter und Gremien in der SPD durchlaufen. Dazu trägt er meist Hut. Sein Markenzeichen.

Der Mann im Hintergrund

Was bisher weniger bekannt ist: Schon vor dem Start der offiziellen Kandidatur von Walter-Borjans und Esken spielte GroKo-Gegner Lemmen eine Schlüsselrolle. Wie aus Parteikreisen zu hören ist, soll er entscheidend dazu beigetragen haben, die Nowabo-Kandidatur an den Start zu bringen. Im Frühsommer, nach dem überraschenden Rücktritt von Andrea Nahles, wirkte gerade die NRW-SPD unsortiert. Ex-Landesministerin Christina Kampmann kündigte sehr früh ihre Bewerbung für die Nahles-Nachfolge an. Andere in NRW waren darüber sauer. Dann trat auch Karl Lauterbach an. Es folgten turbulente Wochen. Lemmen nutzte seine Kontakte und sondierte die Gemengelage.

Am Ende nominierte der SPD-Landesvorstand das reichlich spätentschlossene Duo Esken/Nowabo. Auch an diesem einstimmigen Vorstandsbeschluss soll Lemmen eifrig mitgewerkelt haben.

Selbst macht der leidenschaftliche Radfahrer Lemmen keine großen Worte über seine Rolle im Hintergrund. Er sei derzeit im Stress, Sitzungen im Willy-Brandt-Haus, sagt er. Schon wird spekuliert, dass Veith Lemmen mit der ungewöhnlichen neuen Parteiführung nach Berlin wechselt. Doch in NRW wartet 2020 schon die nächste Aufgabe: Bei der Kommunalwahl will er Bürgermeister im westfälischen Werther werden: