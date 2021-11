Die Ampel in Berlin ist noch nicht richtig in Betrieb, da blinkt sie bereits bis an den Rhein. Völlig ungewohnte Töne sind deswegen am Mittwochmorgen im Landtag zu vernehmen, als man sich eigentlich über die Corona-Lage streiten will. Es ampelt in Düsseldorf, eine Wortschöpfung so neu wie die sich abzeichnenden politischen Konstellationen.

Thomas Kutschaty, der SPD-Fraktionschef, macht den Auftakt. Lob und Anerkennung verteilt er an Joachim Stamp, FDP, den stellvertretenden Ministerpräsidenten, weil der seine politische Position überdacht habe. Klar, es geht ums Impfen und Stamps Eingeständnis, dass die Forderung nach einem Tag der Freiheit und Eigenverantwortung nicht seine beste Idee war. Der so Gelobte zahlt es später in ähnlicher Münze zurück: Sehr fair und differenziert seien die Äußerungen des lieben Herrn Kutschaty gewesen.

Selbst der sonst gern gescholtenen Schulministerin Yvonne Gebauer, ebenfalls FDP, attestiert SPD-Mann Kutschaty, dass sie mit besten Absichten unterwegs sei. Dass sie die Maskenpflicht an Schulen nicht wieder einführt, okay, in der Sache falsch – aber geschenkt. Schon länger nicht waren Regierungs- und Oppositionsparteien so sehr um Höflichkeit bemüht.

Und Richtung Ministerpräsident Hendrik Wüst, CDU, bekanntlich kein Vertreter der Ampel, holzt Kutschaty: „Sie sind hier letzte Woche wie ein Generalsekretär aufgetreten!“ Meint: Sie haben die Berliner Ampel kritisiert. Da drehen viele CDU-Leute erstaunt ihren Nachbarn die Köpfe zu, es wird getuschelt und geflachst. Warum? Weil sich mit dieser und ähnlichen Formulierungen letzte Woche Liberale über Wüsts harte Gangart in Sachen Pandemiebekämpfung hinter vorgehaltener Hand beklagt hatten und eine veritable Krise im sonst guten Verhältnis zwischen CDU und FDP die Folge war.

So geht es also zu, wenn Parteien über Kreuz Allianzen schmieden: FDP und CDU in Düsseldorf, FDP und SPD – plus Grüne – in Berlin. Das dürfte ein interessanter Landtagswahlkampf werden. Und das staunende Publikum darf Verbalakrobatik und politische Verrenkungsübungen auf höchstem Niveau erwarten.

Dass deswegen nun aber mehr Höflichkeit und Galanterie in Düsseldorf Einzug halten, ist wenig wahrscheinlich. Das hat die Einführung der Ampel im Straßenverkehr schließlich auch nicht geschafft.