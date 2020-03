Krisenkommunikation mit Klopapier: Söder und Laschet im Fernduell

View this post on Instagram

Besuch im Lebensmittel-Logistikzentrum von @rewe in Eitting: Die Versorgung in Bayern ist sichergestellt. Es gibt keinen Grund für Hamsterkäufe! Danke an den Einsatz aller Mitarbeiter in den Läden. Zum Schutz vor Ansteckungen empfehlen wir an den Kassen Abstandsregeln wie in Dänemark mit Bodenaufklebern. #lebensmittel #corona #covid19 #einkaufen #bayern