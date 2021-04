533 Mio. Datensätze geklaut: Wie wär’s mit einer Entschädigung, Facebook?

Die Ausbeute der Hacker ist üppig: 533 Millionen Datensätze mit validen Daten von Facebook-Nutzern. Konkret: Vollständige Namen, Telefonnummern, Facebook-ID, aktuelle und frühere Wohnorte, Geburtsdaten, E-Mail-Adressen, Beziehungsstatus sowie Angaben in der Bio.

Dieses überaus fette Datenpaket ist in einem Hacker-Forum aufgetaucht. Zur freien und kostenlosen Verwendung für jeden, der oder die unanständig genug ist, die Daten missbrauchen zu wollen.

Da es sich um extrem persönliche und damit wertvolle Daten handelt, ein Leckerbissen für Cyberkriminelle, die Phishing-Attacken betreiben oder gleich die digitale Identität von Fremden übernehmen. Einfacher kann man es ihnen nicht machen.

Danke, Mark Zuckerberg.

Alon Gal, Mitgründer der israelischen Sicherheitsfirma Hudson Rock, hat den Fund auf Twitter gemeldet. Bereits im Januar hat der Sicherheitsexperte darüber berichtet – aber da waren die Daten noch nicht völlig frei zugänglich. Heute schon.

All 533,000,000 Facebook records were just leaked for free.

This means that if you have a Facebook account, it is extremely likely the phone number used for the account was leaked.

I have yet to see Facebook acknowledging this absolute negligence of your data. https://t.co/ysGCPZm5U3 pic.twitter.com/nM0Fu4GDY8

— Alon Gal (Under the Breach) (@UnderTheBreach) April 3, 2021