75 Mio. EUR Strafe: TikTok beutet Daten von Minderjährigen aus

In den USA musste die vor allem bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen so beliebte Video-Plattform TikTok einen herben Schlag einstecken: 92 Millionen Dollar Entschädigung muss das chinesischer Unternehmen zahlen. Umgerechnet 75 Millionen EUR.

Der Vorwurf, der jetzt von Richtern bestätigt und mit einer ungewöhnlich hohen Entschädigungszahlung geahndet wurde: Die Video-Plattform verstößt grob, andauernd und im hohen Maße gegen geltende Datenschutzbestimmungen. Derart massiv, dass selbst die Amerikaner das nicht tolerieren wollen – und das will was heißen.

Selbst in den USA ein Datenschutzverstoß

Das Besondere an diesem Fall – und was in den USA zweifellos den Ausschlag gegeben hat: TikTok sammelt die Daten von minderjährigen Kindern und Jugendlichen und beutet sie ungeniert aus. Genau deswegen haben zahlreiche Eltern in gleich mehreren US-Bundesstaaten geklagt. Denn es macht einen Unterschied, ob Minderjährige eine App benutzen – oder Erwachsene, die wissen, was sie tun.

Offensichtlich hat das Unternehmen Bytedance sogar Gesichtsaufnahmen der Minderjährigen eingesammelt – und sie ungefragt zum Training von KI-Systemen verwendet. Unter anderem. Weil biometrische Daten besonders sensibel sind, wird hier in Europa für ein Verbot der Speicherung solcher Daten gekämpft.

So wie auch Facebook, Amazon, Google und vielen anderen Plattformen erstellt auch TikTok Profile der Nutzer – um sie mit gezielter Werbung zu traktieren. Das ist schon bei Erwachsenen alles andere als eine Kleinigkeit, vor allem wenn es an jeder Transparenz über die erhobenen Daten mangelt.

Bei Kindern und Jugendlichen aber ist es unanständig. Ungehörig. Ja, ich finde sogar: abstoßend.

Minderjährige sind ununterbrochen Werbung ausgesetzt

Zu all der unmittelbaren Werbung, die TikTok bezahlt ausspielt, kommt ja auch noch in ihrer Dimension nicht messbare indirekte Werbung durch sogenannnte “Influencerinnen” und “Influencer” dazu. Die meisten – zumindest im Fall von TikTok – nichts anderes als durchs Bild hüpfende Litfaßsäulen.

Kinder und Jugendliche auf diese Weise einem ununterbrochenen Werbedauerfeuerwerk auszusetzen, ist unverantwortlich. Das ist meiner Ansicht nach die viel größere Sünde von TikTok. Beim Datenmissbrauch ertappt – aber schuldig auch in der Hinsicht, dass Minderjährige angelockt und mit Werbung zugeballert werden.

Wollen wir wirklich auf Dauer zulassen, wie schon Minderjährige ununterbrochen beobachtet, ausspioniert und als Projektionsfläche für direkte und indirekte Werbung missbraucht werden?

Ich finde, keinesfalls.

Wir sollten die Vorfälle in den USA zum Anlass nehmen, bei TikTok genauer hinzuschauen. Nicht nur, was potenzielle Datensammelsünden anbelangt, sondern auch und vor allem, welche und vor allem wie viel Werbung da ausgespielt wird.

Meiner Ansicht nach wäre es viel besser, TikTok würde einen Monatsbeitrag verlangen – und wäre dafür werbefrei. Mindestens bei Minderjährigen.

https://vimeo.com/379055375 Video can’t be loaded because JavaScript is disabled: Tagesschau bei TikTok (https://vimeo.com/379055375)

Selbst die Tagesschau ist auf TikTok unterwegs