Bitte lächeln: Wie Gesichtserkennung uns verändert

Unser Gesicht haben wir immer mit dabei. Wir lächeln mal, sehen mal mürrisch aus, mal fröhlich – aber im Wesentlichen können uns andere Menschen anhand unseres Gesichtes erkennen.

Software und KI kann das auch – und zwar immer besser. Wir entsperren unser Smartphone mit dem Gesicht – das ist praktisch. Wir können unser Gesicht mit FaceApp jünger oder älter machen – und finden das witzig. Doch wir können heute eben auch überall anhand unseres Gesichts erkannt werden – das hingegen ist bedenklich. Grund genug jedenfalls, darüber zu reden.

Gesichtserkennung: Manchmal praktisch – öfter spooky

In unserer neuesten Ausgabe des Cosmo Tech Podcast haben Dennis Horn und ich uns intensiv mit dem Thema Gesichtserkennung beschäftigt. Klar: Wenn wir unser Smartphone entsperren, indem wir einfach nur drauf schauen, ist das bequem. Das Risiko, dass die Daten missbraucht werden, ist eher gering: Die Gesichtsdaten bleiben im Gerät und beschreiben das Gesicht lediglich. Eine Rekonstruktion unseres Gesichts ist nicht möglich.

Wenn eine App wie FaceApp die Gesichter zur Bearbeitung auf Servern speichert und uns Nutzern nicht sagt, wie lange, ist das in punkto Datenschutz bedenklich. Aber nicht gleich automatisch eine Gefahr, wie anfangs von einigen befürchtet. Ein Risiko stellt Gesichtserkennung jedoch überall dort dar, wo wir keinerlei Kontrolle haben und die Folgen nicht absehen können. In den sozialen Netzwerken zum Beispiel: Facebook erkennt unter Garantie nahezu jedes Gesicht auf einem Foto, zumindest, wenn es sich um ein Facebook-Mitglied handelt.

Freiheit erheblich eingeschränkt durch KI

Doch richtig erschreckend sind die Möglichkeiten im öffentlichen Raum. Überall sind immer mehr Kameras installiert. KI-Software kann blitzschnell Gesichter erkennen. Am Berliner Bahnhof Südkreuz wurde das bereits getestet. Mittlerweile ist schon Phase II in Gang: Die Systeme sollen Personen identifizieren, die sich “verdächtig” benehmen. Unruhig auf der Bank sitzen, plötzlich aufstehen, Gepäckstücke stehen lassen – das geht nicht mehr, wenn Kameras jeden Winkel des öffentlichen Raums überwachen und Alarm schlagen, wenn etwas auffällig erscheint.

Wir brauchen also dringend eine Debatte: Wie viel Gesichtserkennung finden wir richtig? Sollen wirklich Kameras installiert werden, die am Stadion gesperrte Hooligans herausfiltern? Da sich die Technologie rasant entwickelt, müssen diese Leitplanken nun sehr schnell her. Sonst sind Fakten geschaffen, die wir nicht mehr los werden.

Ich jedenfalls kann sagen: Wenn ich mein Handy mit dem Gesicht entsperre, habe ich kein ungutes Gefühl. Auch bei FaceApp nicht. Aber schon Facebook traue ich nicht – und überall außerhalb meiner Wohnung erkannt zu werden, das finde ich wirklich beängstigend.

https://vimeo.com/348854696 Video can’t be loaded: FaceApp: Mal eben um 30 Jahre gealtert (https://vimeo.com/348854696)

Gesichtserkennung kann ein Spaß sein – aber auch eine Bedrohung