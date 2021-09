Das Internet muss grüner werden

Der neue Bundestag ist gewählt, auch wenn die neue Regierung noch nicht steht. Ein Ziel streben aber fast alle Parteien an: Klimaschutz und Energiewende. Und das bedeutet nicht nur den Einsatz von mehr regenerativen Energien, sondern auch – wo immer möglich – erkennbar Energie einzusparen.

Vor allem die Kühlung ist energiehungrig

Im Wahlkampf wurde zwar nicht darüber gesprochen, aber das Internet spielt dabei eine wesentliche Rolle. Denn das Internet ist extrem energiehungrig: Die unzähligen für den Betrieb des Internets erforderlichen Rechenzentren verbrauchen sehr viel Energie – vor allem für die Kühlung.

Wäre das Internet ein Land, es wäre der sechstgrößte Stromverbraucher auf unserem Planeten. Tendenz: Steigend. Allein auf das Video-Streaming entfallen 80%.

Aktuell liegt der jährliche Stromverbrauch für die Nutzung digitaler Dienste bei knapp einem Prozent vom weltweiten Energiebedarf (21.000 TWh) aus. Bis 2030 sollen allerdings bereits 13 Prozent des gesamten Strombedarfs auf das Konto von Server und Rechenzentren gehen. Somit verursachen Web, Apps und vor allem das Streamen von Filmen und Serien schon bald eine ebenso hohe CO2-Belastung wie der gesamte weltweite Flugverkehr, schätzt das Borderstep Institut.

Das zeigt die Dringlichkeit für Interventionen.

23 Bäume pro Sekunde pflanzen, um Google auszugleichen

Laut Google benötigt eine einzelne Google-Suchanfrage etwa 0,003 kWh – genug Energie, um eine 60-Watt-Birne 17 Sekunden zum Leuchten zu bringen. Google beantwortet 65.000 Suchanfragen pro Sekunde. Das sind ganz schön viele hell leuchtende Glühbirnen. Klimaforscher aus Frankreich haben ausgerechnet: Wir müssten 23 Bäume pro Sekunde pflanzen, um den weltweit durch Google-Anfragen erzeugten Klimaschaden auszugleichen. Fast zwei Millionen Bäume pro Tag.

Rechenzentren in kühlen Gegenden

Es gibt unterschiedlichste Konzepte, um den Energiehunger zu drosseln. Eins ist: Rechenzentren in kalte Gegenden bauen, etwa in Skandinavien oder Island. Dort ist es die meiste Zeit im Jahr kalt. Energiehungrige Kühlung ist hier nicht notwendig: Einfach die kühlende Luft aus der Umgebung ziehen.

Microsoft wiederum experimentiert mit Wasserkühlung: Der Konzern hat testweise ein Rechenzentrum vor der Küste Schottlands im Meer versenkt. Auch auf diese Weise lässt sich eine Menge Energie einsparen.

Oder die entstehende Abwärme wird für gute Zwecke genutzt: Etwa zum Aufwärmen von Wasser oder Wohnungen.

Eine andere Idee kommt aus Dresden: Die Cloud nicht mehr so verstehen, dass alle Server eines Rechenzentrums an einer Stelle stehen, sondern verteilt. In jedem Mehrfamilien-Haus ein Server im Keller. Und die Abwärme wird für Heizung und Warmwasser genutzt, dort, wo die Wärme anfällt.

Mit Servern im Keller das Haus heizen

Statt wie üblich mit Luft kühlen die Forscher die Server mit Wasser, das man anschließend zum Heizen verwenden konnte. Als sie sahen, dass es funktionierte, gründeten sie Cloud&Heat. Sie wollen Wohnhäuser mit ihren Servern ausstatten und als Cloud-Speicher vermieten, so die Idee.

Es gibt also gute Ideen und Konzepte. Die sollte eine künftige Bundesregierung unbedingt von Beginn an fördern. Denn wer Digitalisierung will, muss sich auch um die Klimafreundlichkeit kümmern.

Das Internet verbraucht viel Energie – und davon immer mehr