Digital Services Act: Plattformen sollen Daten teilen

Am 3. November – also am morgigen Dienstag – wählen die USA ihren nächsten Präsidenten. Es darf als sicher gelten, dass im Anschluss wieder leidenschaftlich darüber gestritten wird, welche Rolle die sogenannten Sozialen Medien dabei gespielt haben.

Plattformen sollen Daten zur Verfügung stellen

Eigentlich ist nur klar, dass sie eine Rolle spielen – für genauere Aussagen fehlt es an belastbaren und zugänglichen Daten. Wenn sich Wissenschaftler oder Organisationen wie AlorithmWatch mit solchen Fragen beschäftigen, ist das mühsam. Denn sie können auch nur das sehen, was wir sehen. Dabei wäre es wichtig, mehr konkrete Daten zu haben: Welche Themen trenden? Wie viele Postings werden gelöscht? Welche Themen regen besonders zur Interaktion an? Wie viele Bots sind aktiv? Um nur einige Beispiele zu nennen.

Angesichts der enormen Bedeutung, die die sogenannten Sozialen Netzwerke heute bei der politischen Meinungsbildung haben, besteht ein begründetes öffentliches Interesse daran, wie die Algorithmen genau funktionieren. Doch da blockieren die Plattformen: Firmengeheimnis!

Das ist fatal. Ein Beispiel: Anfang des Jahres ist der Verdacht aufgekommen, die Algorithmen von Instagram würden Fotoaufnahmen bevorzugen, die möglichst viel nackte Haut zeigen. Facebook hat das dementiert. Thema erledigt. Wenn Forscher, Wissenschaftler und NGOs einen privilegierten Zugang zu den Daten hätten, könnten sie der Sache auf den Grund gehen.

Bevorzugt Instagram wirklich Aufnahmen, die viel nackte Haut zeigen?

“Digital Services Act” würde einiges verändern

Genau das fordern nun rund 50 führende Wissenschaftler und Organisationen rund um AlgorithmWatch – und haben gute Chancen, dass es so kommen könnte. Denn EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager plant einen “Digital Services Act“, der die großen IT-Konzerne und vor allem Plattformen an die Leine nehmen soll.

Unter anderem sieht die Initiative auch mehr Transparenz vor. Die Plattformen sollen gezwungen werden, bestimmte Daten mit der Öffentlichkeit zu teilen. Keine Geschäftsgeheimnisse, auch keine Algorithmen – wohl aber Daten, die im öffentlichen Interesse sind.

Die Öffentlichkeit hat einen Anspruch auf Transparenz

Das ist längst überfällig, wird Google, Facebook und Co. aber ganz sicher nicht gefallen. Und die gut bezahlten Lobbyisten in Brüssel wollen es sicher noch verhindern. Aber: Wenn wir alle – auch wir Journalisten – mehr belastbares Datenmaterial haben, so profitieren wir alle davon. Denn öffentlicher Diskurs sollte nicht in den Händen von kommerziellen US-Konzernen liegen. Vertrauen ist da nicht angebracht.

https://vimeo.com/377795406 Video can’t be loaded because JavaScript is disabled: Filterblase (https://vimeo.com/377795406)

Wir stark ist der Effekt von Filterblasen? Um das zu untersuchen, braucht es mehr Daten …