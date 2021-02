Elon Musk, der Online-Messias

In letzter Zeit muss ich häufig an diese Szene im Film “Das Leben des Brian” denken. Da wollen die Menschen unbedingt daran glauben, dass Brian der Messias ist. Selbst wenn er bei der übereilten Flucht vor dem Mob eine Sandale verliert, ist das für den Anhängerschaft nicht weniger als “ein Zeichen”. Es wird noch kurz darüber diskutiert, ob alle eine Sandale ausziehen sollen oder einfach nur Brians Sandale in die Sonne gehalten werden müsse. Aber ein Zeichen – ja, das auf jeden Fall.

Jede(r) ein potenzieller Messias

Das Internet macht potenziell jeden zum Messias. Mögliche Zeichen gibt es genug – und interpretierwillige Anhängerschaft in Hülle und Fülle.

Elon Musk ist so einer, dem viele folgen. Der Mann, der mit dem Online-Bezahldienst PayPal reich geworden ist, dann Tesla gegründet hat und mit SpaceX in den Weltraum fliegt – um nur die bekanntesten seiner durchaus beeindruckenden Projekte zu nennen. Musk hat 47,8 Millionen Follower. Allein auf Twitter. Und hier holpert und poltert er, sendet Signale in die Welt.

Er hat erkennbar diebische Freude an den Reaktionen. Das ist zu sehen. Er “spielt” mit dem Medium.

Elon treibt den Bitcoin-Kurs

Vor einigen Tagen (28. Januar) reichte es schon – ein Zeichen, ein Zeichen! -, dass Musk den simplen Hashtag “#bitcoin” in sein Twitter-Profil aufgenommen hat. Schon witterten Bitcoin-Anhänger eine gewisse Morgendämmerung – der Kurs der Kryptowährung ging steil nach oben.

Als Musk dann auch noch ankündigte, dass Tesla in Bitcoin investiere und Kunden künftig ihren datenschnüffelnden Elektrowagen mit Bitcoin bezahlen können, trieb das den Bitcoin-Kurs auf ein neues Rekord-Hoch.

Mal adelt Musk die Kryptowährung Bitcoin, dann die völlig unbekannte Alternative Dogecoin – Kurssteigerung um 1000 Prozent! Natürlich träumt er auch öffentlich vom Weltraum, hat sich in die GameStop-Affäre eingemischt, findet Künstliche Intelligenz (KI) gefährlicher als Atomwaffen und vieles andere mehr.

Gefahrenpotenzial: Per Klick Millionen erreichen

Das zeigt deutlich: Man muss nicht Donald Trump heißen oder US-Präsident sein, um eine potenzielle Gefahr für Börse, Wirtschaft oder Weltfrieden zu sein. Einer wie Elon Musk bekommt das auch so hin. Mühelos. Es liegt doch auf der Hand: Musk könnte einen Börsen-Crash auslösen, wenn er nur wollte. Ein steiler Tweet reicht dafür aus. Was dann passiert – nicht mehr aufzuhalten.

Die Macht der Plattformen: Hätte Brian einen Twitter-Account gehabt, hätten nicht nur die drei Dutzend in der Gefolgschaft über die verlorene Sandale sinniert, sondern gleich Millionen Menschen in aller Welt – mit unabsehbaren Folgen.

Elon Musk ist ein intelligenter Mensch – aber zweifellos unberechenbar.

Auch früher gab es Spinner oder verantwortungslose Menschen – aber ihre Gedanken wurden gefiltert, gekontert und eingeordnet, bevor sie die breite Öffentlichkeit erreicht haben. Es hat zumindest länger gebraucht und mehr Kraft gekostet, den Weg in die Köpfe vieler Menschen zu finden. Diesen meiner Ansicht nach gesunden Filter gibt es nicht mehr.

Heute geht alles blitzschnell um die Welt – ungefiltert. Und das scheint mir doch ein Pulverfass zu sein.

Tesla, der Konzern: Nicht erklären – einfach machen.