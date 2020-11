Europa will Datenkontinent Nr. 1 werden

EU-Digital-Kommissarin Margrethe Vestager ist dafür bekannt, unerschrocken die großen US-Konzerne mit Nachdruck zu kritisieren – und ihnen auch klare Grenzen zu stecken. Soweit das heutzutage angesichts der Uneinigkeit in einer Europäischen Union und vor allem in einer globalisierten Welt überhaupt möglich ist.

Doch nun geht sie einen entscheidenden Schritt weiter: Mit konkreten Ideen und Plänen will sie die EU aus den Klauen der US-Riesen befreien.

Data Governance Act: Den Schatz der Daten heben

Vestagers Ziel: Europa soll Datenkontinent Nummer 1 werden. Das “Data Governance Act” getaufte Konzept klingt äußerst ambitioniert, wenn man den Vorsprung der Amerikaner und übrigens aus der Asiaten bedenkt. Aber: Ambitioniert ist gut. Denn alles andere reicht nicht, um sich aus den Klauen der US-Konzerne zu befreien.

Vestager will das Potenzial von Daten heben, die im Besitz von Unternehmen, aber auch von öffentlichen Stellen und privaten Menschen sind. Ein Stichwort sind “Datenspenden”. Würden Krankenhäuser, Labore und auch Bürgerinnen und Bürger zum Beispiel in der Corona-Krise möglichst viele Daten bereitstellen (und “spenden”), ließe sich die Forschung in Europa enorm voranbringen.

So könnten EU-Bürger zum Beispiel freiwillig Gesundheitsdaten nach einer Corona-Infektion “spenden”, um der Forschung konkrete Informationen über den Krankheits- und Genesungsverlauf an die Hand zu geben. Derartiges wäre in vielen Bereichen denkbar, auch bei Ernährungs- oder Mobilitätsgewohnheiten.

Datentreuhänder anstatt Datenverwerter

Das funktioniert aber nur, wenn die Menschen Vertrauen haben. Hier kommt das Konzept der Datentreuhänder zum Einsatz: Diese sollen in Europa sitzen (strenger Datenschutz!) und die Daten nicht wirtschaftlich verwerten dürfen. Die Treuhänder sind nur Vermittler der Daten, nicht Verwerter. Ein kompletter Gegenentwurf also zu Google, Facebook, Amazon und Co., die alles zum eigenen Nutzen ausschlachten.

Wirtschaft und Bürger sollen die komplette Kontrolle über ihre Daten behalten. Trotzdem sollen die Daten zur Verfügung stehen, vor allem dem Gemeinwesen. Das ist ein sehr interessanter Ansatz.

Weniger Macht für die US-Konzerne

Beispiel: Marktplatz. Wieso nicht einen europäischen Marktplatz schaffen, wo jeder seine Waren verkaufen kann? Anders als bei Amazon, wo ein Unternehmen sich alle Daten einverleibt und Partner, Händler und Hersteller übervorteilt. Etwa, indem besonders erfolgreiche Produkte identifiziert und dann als Eigenmarke auf den Markt gebracht werden.

Eine EU-Lösung könnte so etwas verhindern. Ein Ansatz für ganz neue Ideen und Konzepte – und zugleich ein Schritt in Richtung Unabhängigkeit von US-Cloud-Diensten. Das kann nur richtig sein.

Wie das alles ganz genau aussehen soll, muss jetzt erarbeitet werden.

Es gibt die Idee für eine eigene EU-Plattform – auch für Inhalte