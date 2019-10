Facebooks Kämpfchen gegen Manipulation und Desinformation

Ende nächsten Jahres wird in den USA der nächste Präsident gewählt. Aller höchste Zeit also, sich Gedanken zu machen, wie ähnliche Pannen und Schwierigkeiten wie bei der letzten Wahl 2016 verhindert werden können. Damals haben ausländische Institutionen im großen Stil Anzeigen bei Google und vor allem Facebook geschaltet, um Einfluss auf die Meinungsbildung zu nehmen. Außerdem wurden im großen Stil Falschmeldungen über die Netzwerke verbreitet – vor allem auf Facebook.

Keine neuen Ideen im Kampf gegen Fake-News

Das hat Facebook – völlig zu Recht! – eine Menge Ärger eingebracht. Mark Zuckerberg musste vor dem US-Kongress aussagen. Er hat das Versprechen abgegeben, dass sich so etwas nicht wiederholt. Jetzt hat der Konzern Maßnahmen vorgestellt, die Einflussnahme aus dem Ausland in Zukunft verhindern – oder besser: erschweren sollen. Das betrifft Anzeigen auf Facebook, Inhalte auf Facebook – aber auch auf Instagram. Russische Tarnkonten werden schneller identifiziert und kaltgestellt – wie gerade erst.

Aber auch die Inhalte selbst sollen strenger kontrolliert werden. So sollen auch auf Instagram künftig Hinweise erscheinen, wenn ein/e User/in eine Nachricht teilen möchte, die von externen Fakten-Checkern bereits als falsch eingestuft wurde. Was selten genug zeitnah passieren kann – aber immerhin. Auf Facebook soll solcher Infomüll, so das Versprechen von Mark Zuckerbergs Konzern, “seltener in der Timeline” erscheinen. Laut Facebook arbeite man daran, die Verbreitung bereits widerlegter Desinformation zu reduzieren.

Zu reduzieren – nicht etwa, sie zu stoppen. Es sagt schon eine Menge, welche Ziele man sich steckt.

https://vimeo.com/259291728 Video can’t be loaded: Wieso verbreiten sich Fake-News so rasant? (https://vimeo.com/259291728)

Wieso verbreiten sich Fake-News so rasant?

Wenig überzeugend – und wenig effektiv

Warum Facebook solche Meldungen nicht komplett stoppt (oder stoppen will), kann man sich denken. Es gibt mehrere Gründe: Eine komplette Unterdrückung ließe sich leicht überprüfen – eine Reduktion der Verbreitung aber nicht wirklich. Und natürlich bleibt es traurige Wahrheit: Facebook verdient an jeder Sekunde Aufmerksamkeit. Falschmeldungen verbreiten sich – wie wir wissen – mehrfach schneller und effektiver als wahre Informationen. An dieser Tatsache verdient Facebook – und zwar gut!

Darum hat das Netzwerk keinen wirklich guten Grund, entschlossen etwas gegen Desinformation zu unternehmen. Es sei denn, die Politik zwingt den Konzern dazu. Oder – noch effektiver: Die Werbenden tun es. Würden sich alle relevanten Unternehmen zusammentun und sagen: Hör mal her, lieber Mark Zuckerberg. Wir schalten erst dann wieder Anzeigen, wenn wir keine Fake-News mehr sehen und wir von Euren Anstrengungen in Sachen Kampf gegen Desinformation überzeugt sind.

Dann würde sich vermutlich etwas bewegen. So ist es nur ein – na ja – Kämpfchen gegen Falschinformation. Besser als nichts. Aber wenig überzeugend – und vor allem nicht konsequent.