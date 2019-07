Gesundheits-Apps auf Rezept für den gläsernen Patienten

Gesundheitsminister Jens Spahn macht mächtig Druck. Er will die elektronische Patientenakte im Gesundheitswesen in eineinhalb Jahren durchgesetzt haben. Weil der Widerstand in der Ärzteschaft aber groß ist und auch Computerwissenschaftler vor erheblichen Sicherheitslücken warnen, sollen Patienten und digitalaffine Ärzte jetzt mit Gesundheits-Apps gelockt werden.

Blitzschnell wurde deshalb in das von Spahn eingebrachte Digitalisierungsgesetz, noch ein Passus über Gesundheits-Apps auf Rezept eingefügt. Neben Regelungen zur Telemedizin und Videosprechstunden sowie zur elektronischen Patientenakte, bilden die Gesundheits-Apps jetzt den dritten großen Themenschwerpunkt in der Gesetzesvorlage.

Künftig sollen Ärzte Apps verschreiben können, die zum Beispiel den Patienten daran erinnern, dass er jetzt ein Medikament einnehmen muss. Ein Diabetiker-Tagebuch etwa soll die Blutzuckerwerte dauerhaft digital dokumentieren. Die Miktions-App verzeichnet etwa den täglichen Urinverlust von Patienten mit Blasenschwäche.

Gesundheits-Apps als Köder

Über die Sinnhaftigkeit solcher Apps lässt sich streiten. Entscheiden soll darüber das Bundesamt für Arzneimittel und Medizinprodukte. Dort müssen die Gesundheits-Apps nämlich zugelassen werden. Das letzte Wort über die Lieferung einer bestimmten App auf Rezept dürfte der Gemeinsame Bundesausschuss, also das Selbstveraltungsgremium der Krankenkassen haben.

Im Mittelpunkt der Digitalisierungsstrategie von Jens Spahn steht allerdings eine andere App, nämlich eine App zur Verwaltung der elektronischen Patientenakte auf dem Smartphone. Die elektronische Patientenakte soll ab Januar 2021 verpflichtend eingeführt werden.

Laborbefunde, ärztliche Diagnosen und Behandlungsdaten sollen alle Ärzte, Physiotherapeuten, Apotheker, also alle sogenannten Leistungserbringer im Gesundheitswesen, in die digitale Patientenakte eintragen. Natürlich sollen dort auch die Daten gespeichert werden, die die per Rezept verordneten Gesundheits-Apps erzeugen, also Diabetiker-Tagebuch, Miktions-Protokoll bei Blasenschwäche oder die Dokumentation der Medikamenteneinnahme.

https://youtube.com/watch?v=nhS-Z1Uxy6Q Video can’t be loaded: Jens Spahn zur Digitalisierung (https://youtube.com/watch?v=nhS-Z1Uxy6Q)

Sicherheitsprobleme völlig ungelöst

Doch viele Ärzte finden das Vorgehen von Gesundheitsminister Spahn überstürzt. Sie wollen zunächst die noch völlig offenen Sicherheitsfragen geklärt haben. Denn insbesondere bei den Smartphone-Betriebssystemen lauern zahlreiche Sicherheitslücken. An die Daten der Gesundheits-Apps auf Smartphones kommt eigentlich jeder, der sich mit Betriebssystemen ein bisschen auskennt.

Das hat im September 2018 die Vivy-App deutlich gezeigt. Mit dieser App sollen Patienten ihre digitale Krankenakte per Smartphone verwalten. Die Sicherheitsfirma Modzero hat gleich mehrere Sicherheitslücken beim Übertragen von medizinischen Dokumenten aufgedeckt.

Die Computerwissenschaftler sind sich da auch einig: Mit Smartphone-Apps dürfen keine sensiblen Daten verwaltet werden. Jens Spahn will darauf nicht hören und die Patienten mit zusätzlichen Gesundheits-Apps auf Rezept ködern.

Ob die Patienten da mitmachen, ist fraglich. Denn zur Einführung der elektronischen Patientenakte, die sie dann mit ihrem Smartphone verwalten sollen, können sie nicht einmal festlegen, wer auf welche Daten zugreifen darf.