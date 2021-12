Internet zu langsam? Dann weniger zahlen…

Wer kennt das nicht: In der Mediathek oder bei Netflix braucht ewig, bis die Serienepisode startet – und der Download des dringenden Updates dauert länger als ein ausgiebiges Mittagessen. Und in der Videokonferenz sind alle Kollegen total unscharf – weil die Bilder Pixelmatsche sind. Um es kurz zu machen: Das Internet ist mal wieder zu langsam.

Neue Regeln stärken die Rechte von Verbrauchern

Die gute Nachricht: Der Gesetzgeber hat zum 1. Dezember die Rechte von Verbrauchern gestärkt. Wer feststellt, dass sein DSL-, Kabel- oder Glasfaser-Anschluss deutlich langsamer ist als versprochen, kann die monatliche Zahlung an den Provider kürzen. Verbraucher haben also erstmals ein echtes Druckmittel in der Hand. Allerdings muss die Messung präzise erfolgen – und auch mehrfach.

Der Anspruch auf Minderung besteht laut Gesetz bei „erheblichen, kontinuierlichen oder regelmäßig wiederkehrenden Abweichungen“. Also nicht, wenn einmal am Abend Netflix etwas länger braucht als sonst. Die Vertragszahlung ist laut Gesetz „in dem Verhältnis herabzusetzen, in welchem die tatsächliche Leistung von der vertraglich vereinbarten Leistung abweicht“. Bedeutet: Bekommt man nur die Hälfte der versprochenen Leistung, zahlt man nur die Hälfte des Preises.

Datentempo richtig messen

Nur: Wie messe ich mein Datentempo?

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, das eigene Datentempo zu ermitteln. Entweder, man stellt mit seinem Browser eine Verbindung zu einer Webseite her, die das Tempo misst – etwa dem Speed Check von Google.

Doch es gibt noch viele andere Speed-Checker im Netz. Einfach „Speedtest“ bei Google eingeben und eine Webseite aussuchen. Oder man benutzt eine spezielle App für sein Smartphone oder besser noch für seinen Rechner. Optimal ist die Breitbandmessung der Bundesnetzagentur unter breitbandmessung.de.

Hier lassen sich Apps laden, die besonders gut funktionieren. Wichtig ist: Wenn möglich, den Desktop-PC per LAN-Kabel mit dem Router direkt verbinden, denn nur das bietet wirklich und garantiert optimales Datentempo. Wenn das nicht geht, dann auch per WLAN – und dafür sorgen, dass eine optimale WLAN-Verbindung besteht. Doch per WLAN wird praktisch nie das optimale Datentempo geboten.

Exakte Messungen nötig

Der Desktop-PC sollte idealerweise nicht allzu weit vom Router entfernt sein. Denn sonst misst man das maximale WLAN-Datentempo, das ist aber nicht das optimale Datentempo im Router. Bei einer schlechten WLAN-Verbindung könnte der Router schneller sein als das gemessene Datentempo. Doch für das WLAN-Signal ist der Provider nicht zuständig.

Wichtig: Kunden müssen mehrere Messungen vornehmen. Zu verschiedenen Zeiten und an verschiedenen Tagen. Zweitens ist es erforderlich, die offizielle App für den Desktop der Bundesnetzagentur zu verwenden.

Nur hier ist sichergestellt, dass auch wirklich das tatsächliche Datentempo optimal gemessen wird. Außerdem hilft die App dabei, die nötigen mehreren Messungen durchzuführen und mit statistischen Daten der Anbieter zu vergleichen. Kommt es zu Diskrepanzen, können Kunden die hier offiziell hinterlegten Messwerte nutzen, um sich zu beschweren.

Die App wird allerdings gerade von der Bundesnetzagentur überarbeitet, um diese Anforderungen optimal zu erfüllen. Sie soll am 13. Dezember (also in einer Woche) an den Start gehen.