Klick-Scham: Warum wir umdenken müssen

Das Internet: Für viele von uns ist es wie selbstverständlich vorhanden. Aber nur die wenigsten machen sich eine Vorstellung, welcher Aufwand betrieben werden muss – nicht nur personell, sondern vor allem technisch -, um ein reibungslos funktionierendes Internet anzubieten. 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche. Das Smartphone hat keinen Auspuff oder Kamin. Die Rechenzenten sind weit weg. Saubere Sache also, diese Digitalisierung – oder?

So klimaschädlich wie der internationale Luftverkehr

Keineswegs. Internet und Digitalisierung sind ein erheblicher Faktor bei der Klimabelastung. Rund vier Prozent des weltweiten CO2-Ausstoßes gehen auf das Konto der Digitalisierung. So viel, wie der internationale Luftverkehr – also alles andere als Peanuts.

Eine alles andere als zu vernachlässigende Belastung also fürs Klima. Merkwürdig, dass niemand darüber spricht – und das in Zeiten, in der jede Plastiktüte kritisch beäugt wird, jeder Flug auf dem Prüfstand steht. Der Klimagipfel der Bundesregierung hat sich auch nicht mit dem Thema beschäftigt. Ein gigantischer Fehler, bedenkt man, dass sich der “Verbrauch” und damit der CO2-Ausstoß bis 2030 voraussichtlich sogar verdoppelt wird.

Politik müsste Rechenzentren und Anbieter in die Pflicht nehmen

“85% der in Rechenzentren Verantwortlichen wissen nicht einmal, wie hoch ihr Energieverbrauch ist”, sagt Carl-Otto Gensch vom Öko-Institut in Freiburg. Er hat Gespräche mit zahlreichen Verantwortlichen von Rechenzentren geführt und ausgewertet. Dieses Unwissen ist kein gutes Zeichen. Offensichtlich ist die Energie zu günstig. Deshalb macht sich offenbar niemand Gedanken, wie er/sie weniger klimaschädliche Gase produzieren könnte.

Gensch hat gute Vorschläge, wie sich das ändern ließe. Die öffentliche Hand könnte Bedingungen knüpfen an den Breitband-Ausbau – oder an die Vergabe von 5G-Lizenzen. Zum Beispiel mit Blick auf die Energieeffizienz von Rechenzentren oder die Langlebigkeit digitaler Geräte. Es fehlt außerdem an Zertifizierungen für umweltverträgliche IT. Doch niemand der Verantwortlichen verschwendet einen Gedanken daran.

Deshalb ist es wichtig, die Klimaschädlichkeit der Digitalisierung in unser aller Bewusstsein zu heben. Videos im Netz und Streaming sind besonders schädlich: 300 Mio. Tonnen CO2 sind dadurch im Jahr 2018 entstanden. So viel, wie das gesamte Land Spanien zu verantworten hat. Binge-Watching ist also alles andere als Öko.

https://vimeo.com/362802553 Video can’t be loaded: Klick-Scham: Carl-Otto Gensch vom Öko-Institut im Interview (https://vimeo.com/362802553)

Carl-Otto Genscb vom Öko-Institut mahnt zum Umdenken