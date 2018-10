Mehr Cyber-Gegenwehr aus Deutschland

Bundesinnenminister Horst Seehofer hat heute über die aktuelle Bedrohungslage durch Cyberangriffe berichtet. Einmal im Jahr wird das gemacht. Ein offizieller “Bericht über die Bedrohungslage”. Demnach registriert das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) eine rasant steigende Zahl potenzieller Bedrohungen, etwa durch Schadprogramme.

Gleichzeitig gibt es eine beängstigend schnelle Zunahme von tatsächlichen Angriffen auf Behörden, Institutionen und Unternehmen. Auch Bundesbehörden und Regierung bleiben bekanntlich nicht verschont.

Zahl der Hackerangriffe nimmt drastisch zu

“Die Gefährdungslage ist weiterhin angespannt. Sowohl für den Staat, für die Wirtschaft als auch für die Nutzer”, bilanziert Seehofer. Das ist zweifellos schon lange so – und wird so schnell auch nicht wieder besser. Seehofer könnte sich deshalb gerne selbstkritisch fragen, wieso in der Vergangenheit vergleichsweise wenig geschehen ist, um uns Bürger und Unternehmen zu schützen. Das BSI in allen Ehren – das macht eine gute Arbeit -, nur reicht das nicht.

Nun ist es nichts Neues, dass die Politik weder die Chancen noch die Risiken der Digitalisierung auch nur annähernd korrekt abschätzt. Um so überraschender, dass Seehofer nun auch auf “aktive Gegenwehr” setzen will, um kriminellen Hackern oder im Staatsauftrag agierende Cyberagenten das Handwerk zu legen. Aktive Gegenwehr: starke Worte. Nicht ungewöhnlich bei Seehofer, in diesem Zusammenhang aber zumindest ein interessanter Vorschlag.

Alternativen zu Seehofers Vorschlag

Frank Rieger, Autor des neuen Buchs “Die Gefahr aus dem Netz: Wer uns bedroht und wie wir uns wehren” hält nicht viel von Abschreckung. Er setzt eher auf Appeasement. Wir sollten unsere Wehrhaftigkeit verbessen und uns international für den Verzicht auf Angriffe übers Netz einsetzen. Das klingt erstrebenswert. Die Frage ist nur, ob man alle verbindlich ins Boot holen kann.

Frank Rieger im Gespräch: Art und Herkunft aktueller Cyber-Bedrohungen

Cyberabwehr-Experte Frank Rieger über die tatsächliche Bedrohung aus dem Netz

Übrigens ist “aktive Gegenwehr” keineswegs die einzig mögliche Reaktion auf eine zunehmende Angriffsbedrohung von außen. Eine andere wäre, weniger zu vernetzen. Oder höhere Anforderungen an die Sicherheit zu stellen. Auf allen Ebenen. Wieso dürfen Produkte verkauft werden, die nach sechs Monaten nicht mehr mit Sicherheits-Updates versorgt werden? Aber so etwas haben wir heute von Seehofer nicht gehört.