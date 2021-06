Nervige Cookie Banner: Nur nützliche Cookies zulassen

Seit ziemlich genau drei Jahren gilt die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) – und die schreibt jedem Webseiten-Betreiber vor: Du musst Deine Besucher darüber informieren, welche Cookies gesetzt werden und welchem Zweck sie dienen. Außerdem ist eine ausdrückliche Zustimmung erforderlich. Und genau aus diesem Grund haben wir überall im Netz Cookie Banner.

90% stimmen zu – obwohl nur 3% eigentlich wollen

Die Idee dahinter ist gut und richtig – im Alltag ist es aber zweifellos nervtötend, bei jeder Webseite erneut anzugeben, welche Cookies man zulassen möchte – und welche eben nicht. Deshalb wählen 90% der Menschen die einfachste Lösung: Sie klicken oder tippen auf “Einverstanden” und nicken so alle Cookies ab – und das, obwohl eigentlich nur rund 3 % freiwillig alle Cookies zulassen würden.

Das zeigt schon, wie effektiv die Zermürbungstaktik ist, die einige Websites an den Tag legen. “Mit Werbung und kostenlos” oder “Abo abschließen”. Eine Ablehnung von Cookies ist irgendwo in den Untiefen der Banner versteckt. Andere Webseiten präsentieren lange Listen, mit welchen Drittanbietern sie zusammenarbeiten – erklären aber nicht, zu welchem Zweck die Daten erhoben werden.

Dark Pattern: Tricks, um die User zu überlisten

“Dark Pattern” nennt der österreichische Datenschützer Max Schrems diesen Trick. Eine Zermürbungstaktik, die letztlich zur Zustimmung der Cookie-Bedingungen verleiten soll. Schrems hat in der Vergangenheit schon gegen Größen wie Facebook gekämpft – und knöpft sich mit seinem Verein Noyb (“Non of your business” = Geht Dich nichts an) nun Cookie Banner vor, die nicht rechtskonform gestaltet sind.

Und das sind leider sehr viele. Denn eigentlich müssten wir User immer die Wahl haben. Haben wir aber häufig nicht.

Erweiterung blockiert Cookie Banner

Für alle, die Cookie Banner lästig finden, habe ich einen Tipp: Die Erweiterung “I don’t care about Cookies”. Einfach das kostenlose Plugin laden – gibt es für alle führenden Browser -, und die Software lässt Cookie Banner verschwinden. Indem sie quasi automatisch bestätigt werden.

Die Erweiterung löscht keine Cookies und lässt notwendige Cookies zu (die nicht schnüffeln, aber den Betrieb sichern). Wer mag, kann auch “Whitelists” einrichten – und dann angeben, was passieren soll.