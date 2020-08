TikTok kommt nach Europa – aber ändert sich dadurch was?

Über TikTok wird derzeit viel gesprochen und geschrieben. Nicht nur, weil für US-Präsident Donald Trump TikTok ein rotes Tuch ist – vor allem, weil auf der Plattform viele (erfolgreiche) Aktionen gegen ihn gefahren werden. Sondern auch, weil sich Microsoft sehr für die Plattform interessiert. Microsoft würde gerne TikTok kaufen.

Sogar die Tagesschau hat einen eigenen TikTok-Kanal

Verdacht: Nutzerdaten könnten unsicher sein

Vor allem aber steht der Verdacht im Raum, dass TikTok Nutzerdaten abgreifen und nach China übermitteln könnte. Gegen diese Annahme wehrt sich TikTok verständlicherweise vehement. Auch mir schreibt die Pressereferentin immer wieder E-Mails und betont, dass dem Unternehmen Datenschutz extrem wichtig sei – und keine Daten nach China abfließen.

In seinem Transparenzbericht weist das Unternehmen darauf hin, es habe keinerlei Anfragen der chinesischen Regierung gegeben. Das ist schön – aber trotzdem wenig überzeugend. Denn auch US-Unternehmen dürften nicht zugeben, wenn sich die NSA bei ihnen “bedient” und Daten abgreift. Ein Unternehmen, das seine Wurzeln in China hat, wird das daher erst recht nicht tun.

Eigenes Rechenzentrum in Irland

Was bleibt, ist (begründete) Skepsis. Klar, das mag ungerecht erscheinen – aber mit Gewissheit ausschließen lässt es sich eben nicht, dass Nutzerdaten abgegriffen werden. Freilich nicht von jeder/jedem User/in – aber doch von bestimmten. Wo befindet sich Politiker A, mit wem trifft sich Manager B, welche Haltung hat Userin C? So etwas herauszufinden ist für eine Plattform wie TikTok kein Problem.

TikTok geht gegen die Kritiker jetzt in die Offensive und hat den Bau eines eigenen Rechenzentrums in Irland angekündigt. Also: Eigene Server in Europa. Heißa! Das ist prima und zweifellos ein erster wichtiger Schritt. Es bedeutet vor allem kürzere Ladezeiten für TikTok-Nutzer/innen. Aber es bedeutet eben keine Garantie, dass keine Daten abfließen. Das wäre nur dann der Fall, wenn garantiert würde, dass auch alle Daten in Europa bleiben – ohne Wenn und Aber.

https://vimeo.com/360737213 Video can’t be loaded because JavaScript is disabled: TikTok zensiert (https://vimeo.com/360737213)

Während der Unruhen in Hongkong gab es den Vorwurf, TikTok zensiere Inhalte

Keine Antworten auf elementare Fragen

Es ist Aufgabe der EU-Politik, genau das vorzuschreiben. Nicht nur für TikTok, sondern selbstverständlich auch für US-Konzerne, die unsere Daten auch gerne nach USA übertragen.

Apropos Transparenz: Ich habe bei TikTok einiges angefragt: Welche Nutzerzahlen gibt es in Deutschland, welche in Europa, wie werden Umsätze generiert und in welcher Höhe? Antwort von TikTok:

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir als privates Unternehmen keine wachstumsrelevanten Zahlen teilen, dazu gehören Nutzer- und Umsatzzahlen. – TikTok

Nein, habe ich nicht. Es ist genau diese Art von Geheimniskrämerei, die Misstrauen beflügelt und Vertrauen erschwert.