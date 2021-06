Twitter testet Kennzeichnung von Tweets

Kürzlich wollte ich einen Tweet retweeten – da zeigt mir meine Twitter-App einen Warnhinweis: Ob ich die Nachricht und den verlinkten Text nicht erst mal lesen möchte, fragt die App, bevor ich ihn weiterreiche…

Guter Punkt. Ein solcher Mechanismus ist zwar kein Garant, dass kein Unsinn mehr verbreitet wird, aber doch zumindest eine Art Katalysator: Denk noch mal nach, lieber User… Reflexhaftiges Weiterleiten lässt sich so ein wenig eindämmen.

Expertin entdeckt neue Funktion

Im anhaltenden (und vermutlich nicht zu gewinnenden) Kampf gegen Falschnachrichten und Desinformation müssen sich die Plattformen ständig neue Dinge einfallen lassen. Laut App-Expertin Jane Manchun Wong experimentiert Twitter aktuell mit drei verschiedenen “Labels”: Kennzeichnungen, die künftig direkt an oder neben Tweets erscheinen sollen.

Das Ziel: Falsche oder irreführende Tweets besser zu kennzeichnen und/oder mit weiterführenden Informationen zu ergänzen.

“Get the latest” (Erhalte die neuesten Infos), “Stay Informed” (Bleib informiert) und “Misleading” (irreführend) – so sind die Kennzeichnungen im englischsprachigen Twitter überschrieben. Je nach Art der Desinformation will Twitter automatisch Kennzeichnungen versehen – und das nicht etwa nur bei den üblichen Verdächtigen, etwa antisemitische Hetze oder Verschwörungsgeschichte -, sondern generell bei Falschbehauptungen jeder Art.

Twitter is working on three levels of misinformation warning labels: “Get the latest”, “Stay Informed” and “Misleading” pic.twitter.com/0RdmMsRAEk — Jane Manchun Wong (@wongmjane) May 31, 2021

Algorithmen überprüfen Texte

Wong demonstriert den Mechanismus anhand eines einfachen Beispiels: “Schildkröten essen. Wir essen. Also sind wir Schildkröten.” Das markiert Twitter als “Misleading”. Ein neuer Ansatz, da hier kein Link angehängt ist oder dergleichen. Twitter will Aussagen in Tweets künftig offenbar auf Sinnhaftigkeit und Glaubwürdigkeit überprüfen.

Noch gibt es keine offizielle Erklärung von Twitter zu diesem “Feature” – erst recht keinen Hinweis, ob und wann diese Funktion für alle (und auch bei uns in Deutschland) zum Einsatz kommt. Doch Jane Wong ist bekannt dafür, sehr früh neue Funktionen zu entdecken, die dann früher oder später tatsächlich kommen.

Ein Twitter-Manager hat bereits bestätigt, dass Twitter mit der neuen Funktion “experimentiere”.

Geplanter Einsatz ungewiss

Das dürfte eine ganz neue Diskussion lostreten. Denn anders als bei bisherigen Markierungs-Mechanismen, wo geflaggte Behauptungen oder Links entdeckt und markiert werden, müssten hier Algorithmen aktiv werden und Texte auf Sinnhaftigkeit überprüfen. Das wird garantiert nicht immer perfekt gelingen.

Klingt trotzdem nach einer guten Idee. Denn es könnte einen wertvollen Beitrag leisten beim Versuch, die rasante Verbreitung von Falschmeldungen einzudämmen.

Twitter führt nur selten neue Funktionen ein