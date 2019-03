Urheberrecht: Immer noch eine Chance für kluge Lösungen

Wer hätte gedacht, dass ein eher langweilig wirkendes Thema wie “Urheberrecht” so viel Aufmerksamkeit bekommen, so viele Menschen aufwühlen und zu einem politisch brisanten Thema werden könnte? Monatelang hat sich kaum jemand um die EU-Urheberrechtsreform gekümmert. Doch jetzt, wo die Sache konkret wird, beherrscht das Thema die Schlagzeilen und Diskussionen. Denn nun wird deutlich: Urheberrecht geht uns alle an – nicht nur die Urheber.

Urheberrecht betrifft uns heute alle

Früher war Urheberrecht eine Sache für Profis. Die einen haben künstlerische Werke erschaffen – Musiker, Fotografen, Autoren, Filmer -, die anderen haben sie genutzt. Also Verlage, Redaktionen, Sender, Veranstalter. Profis kennen sich aus mit der Frage, wie mit Urheberrechten umgegangen wird – und leiten bei einer Nutzung die nötigen Schritte ein, damit Urheber angemessen entlohnt werden. Ob über Agenturen, Verwertungsgesellschaften oder direkt beim Urheber.

Das hat natürlich auch in der Vergangenheit nicht immer perfekt geklappt. Doch das Internet stellt die Sache auf den Kopf. Plötzlich kann jeder zum Urheber werden – und vor allem kann jeder Verwerter sein. Nun nutzen also auch Nicht-Profis Werke und Inhalte – etwa Fotos, Texte, Designs, Musik oder Filme -, ohne zu wissen, dass diese möglicherweise geschützt sind, und dass man lizensieren müsste und/oder dafür auf irgend eine Weise bezahlen. Das ist ein riesiges Problem.

Aktuelle Stunde: Was bedeutet die EU-Urheberrechtsreform?

Eine Chance für kluge Lösungen

Jene, die mit dem Internet groß geworden sind, halten es für eine Selbstverständlichkeit, dass allen alles zur Verfügung steht und machen sich wenig Gedanken ums Urheberrecht. Eher darüber, dass sie sich im Netz frei äußern können – ohne Einschränkungen und Regeln. Alle, die schon vor dem Internet mit Medien umgegangen sind, kennen noch die “alten” – und deshalb sicher nicht automatisch falschen – Regeln, die ihre absolute Berechtigung haben.

Die Herausforderung ist ja nun, die durchaus berechtigten Interessen der Urheber in die neue Zeit zu überführen. Und anzuerkennen, dass heute jeder Kreativer sein kann. Wie bekommt man das gut unter einen Hut? Darüber hat sich die Politik leider zu wenige Gedanken gemacht. Sie ist entschlossen in Richtung Urheberschutz losgestartet, ohne aber eigene Ideen oder Vorstellungen zu haben, wie das funktionieren kann oder soll. Das musste zwangsweise zum Konflikt führen, weil kein ernsthafter Dialog stattgefunden hat.

Aber: Es gibt aber noch eine (kleine) Chance. Axel Voss, CDU-Abgeordneter im Europaparlament und maßgeblich an der Urheberrechtsreform beteiligt, hat in der Aktuellen Stunde deutlich gesagt: Er will nicht zwingend Upload-Filter, sondern eine angemessene Entlohnung für die Urheber.

Die Bundesregierung wäre daher gut beraten, nun intelligente(!) Lösungen zu entwickeln, die alle zufrieden stellen. Die konform gehen mit der Reform. Die den Urhebern die angemessene Entlohnung zukommen lässt, ohne allzu schmerzhafte Einschnitte in die Gewohnheiten der Internet-User. Das geht durchaus: Die Onlineriesen haben prall gefüllte Taschen und können sich angemessene Abgaben leisten. Ob pauschal oder automatisch bei jeder Nutzung. Ohne Upload-Filter.

Sie müssen es sogar, denn sie profitieren von der Kreativität anderer – rund um die Uhr.

Kommentar von Jörg Schieb zum EU-Urheberrecht