Von wegen: Keiner hört bei Assistenten mit…

Es hat in den letzten Tagen einige Diskussionen darüber gegeben, dass sich “echte Menschen” Audioschnipsel aus digitalen Assistenten anhören. Apple, Amazon, Google und Microsoft beschäftigen für ihre jeweiligen Assistenzsysteme (zumeist externe) Kräfte, die sich stichprobenartig anhören, was wir den Assistenten so anvertrauen. “Alexa: Wie wird das Wetter?” “Hey Siri, was läuft hier im Kino?” Aber durchaus auch, was die Assistenten versehentlich so mitschneiden – weil sie davon ausgegangen sind, das jeweilige Schlüsselwort wäre gefallen. Immer wieder werden Gesprächsfetzen irrtümlich aufgezeichnet.

Stichprobenhaftes Anhören soll System verbessern

Offizielle Begründung für diese Abhörpraxis – von der wir im Übrigen nichts mitbekommen, da wir nicht informiert werden: Die Anbieter wollen dazulernen. Die Mitarbeiter sollen herausfinden, ob die KI-Systeme alles richtig verstanden haben – und/oder warum es bei der Verständigung im Einzelfall nicht geklappt hat. Auf diese Weise soll die KI in Zukunft besser verstehen. Auch mit Dialekt oder Akzent gesprochene Sätze richtig einordnen können. Im Grunde eine gute Sache, wenn die Assistenten dann besser werden.

Nur: Wir wurden vorher nicht wirklich darüber informiert. Außerdem weiß keiner, wie gut die Audios tatsächlich anonymisiert werden. Wer sich diese Schnipsel anhört – und unter welchen Umständen. Amazon-Mitarbeiter sollen ihre Arbeit teilweise im Home Office erledigen. Da kann jeder mithören – auch der Nachbar, der gerade zufällig zu Gast ist. Und dann amüsieren sie sich möglicherweise über die Aussprache von Alexa-Nutzern.

Nicht unbedingt beruhigend, finde ich. Und was bringt eine Anonymisierung (der Testhörer erfährt also nicht, von wem der Audioschnipsel ist, der da angehört wird), wenn zum Beispiel Geschäftsgeheimnisse im vertraulichen Gespräch aufgezeichnet werden? Oder wenn ich Krankheiten google, wenn Namen fallen oder Ortsangaben gemacht werden? Da lassen sich schnell folgenreiche Rückschlüsse ziehen…

https://vimeo.com/352905508 Video can’t be loaded: Irgendwer hört immer zu (https://vimeo.com/352905508)

Anna Biselli von netzpolitik.org im Interview

Die KI kann mehr Schaden anrichten als Menschen

Anna Biselli von netzpolitik.org hat in einem Gespräch mit mir aber einen anderen Aspekt hervorgehoben: Auch wenn wir uns – verständlicherweise! – unwohl fühlen, wenn echte Menschen zuhören – KI ist trotzdem schlimmer. Amazon hat ein Patent darauf, Stimmungen in der Stimme zu erkennen. Und KI hat jede Menge Möglichkeiten, so ziemlich alles zu analysieren. Ein echter Mitarbeiter hat im Schnitt 20 Sekunden pro Analyse. KI kann alle Register ziehen und viel mehr über uns herausfinden. Das ist im Grunde viel bedrohlicher.

So lange digitale Assistenten alles lustig in die Cloud schicken, was wir sagen, wird sich daran auch nichts ändern – das Problem wird zunehmen. Ideal wäre aus Anna Bisellis Sicht daher ein Assistent, der alles lokal – bei mir zu Hause oder im Büro – erledigt, nichts in der Cloud speichert, sondern alles vor Ort. Das wäre diskret – aber wohl eher nicht im Sinne von Amazon, Google, Microsoft und Apple. Die wollen so viel wie möglich über uns wissen – und versuchen mit allen Tricks, an unsere Daten zu kommen.