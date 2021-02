Vor 75 Jahren: Der erste Computer der Welt

Wir blicken jeden Tag dutzendfach auf das Display unseres Smartphones. Reagieren reflexartig auf durch dezentes Vibrieren angekündigte Ereignisse. Kaufen durch Antippen alles Mögliche ein. Und amüsieren uns über Postings, Fotos und Videos in unserer Timeline.

Doch nur die wenigsten machen sich Gedanken darüber, wie das eigentlich überhaupt alles möglich ist. Nämlich: durch Programmierung. Jedes Gerät – egal wie klein oder groß -, das in irgendeiner Weise Entscheidungen fällt (und sei es auch nur, wann der Wecker klingelt), erfordert Anweisungen. Ein Computerprogramm.

Der erste programmierbare Rechner überhaupt

Heute sind wir umgeben von Maschinen, die programmiert sind – und programmiert werden können. Fast überall ist heute ein Minirechner enthalten. Vor genau 75 Jahren – am 15.02.1946 – ist in Philadelphia, Pennsylvania, der erste frei programmierbare Computer der Öffentlichkeit vorgestellt worden: 27 Tonnen schwer, 17 mal 10 Meter groß. Aber eben frei programmierbar. Sein Name: ENIAC – “Electronic Numerical Integrator and Computer”.

Gebaut wurde dieser damals 468.000 Dollar teure Rechner (entspricht etwa 7,4 Mio. Dollar heute) für das Militär. Der erste Computer der Welt hat seine Fähigkeiten in den Dienst der Artillerie gestellt. ENIAC hat Ballistik-Bahnen berechnet. Und das schneller, präziser und zuverlässiger als jeder Mensch.

Glen Beck und Betty Snyder – die ersten Programmierer aller Zeiten – haben den Rechenkoloss mit Anweisungen gefüttert. Sie würden vermutlich aus dem Staunen gar nicht mehr herauskommen, was heute möglich ist. Dass jeder von uns heute einen Minirechner in der Hosentasche hat, der milliardenfach schneller rechnet, milliardenfach mehr Daten verarbeitet – aber nur ein Bruchteil kostet.

ENIAC: Urahn jedes Hightech-Geräts mit Prozessor

Vermutlich wären Glen und Betty aber auch erstaunt darüber – möglicherweise sogar entsetzt -, was wir mit diesem Geschenk anstellen: Diese günstig und allgemein verfügbaren Rechner, die wir mit uns herumtragen oder im Haushalt aufstellen, knobeln nicht etwa an Problemen der Menschheit, sondern dienen vor allem unserer Unterhaltung. Bestenfalls der Kommunikation.

ENIAC konnte Addieren, Subtrahieren, Multiplizieren, Dividieren und Quadratwurzeln berechnen. Für damalige Verhältnisse blitzschnell. Diese Rechenoperationen sind immer noch die Basis jedes Computerprogramms. Selbst KI und Gesichtserkennung ist am Ende nur eine – wenn auch extrem schnelle – Abfolge von mathematischen Berechnungen und logischen Entscheidungen. Aber eben so ungleich viel schneller und vor allem weniger raumfordernd als damals.

Im Heinz Nixdorf Forum in Paderborn 1:1-Nachbau

ENIAC hat vorgemacht, was möglich ist: Dass elektronische Maschinen nicht nur rechnen können, sondern sich sogar programmieren lassen. Was bedeutet, dass sie grundsätzlich in der Lage sind, so ziemlich jedes Problem zu lösen, jede gestellte Aufgabe zu berechnen.

ENIAC ist gewissermaßen der Urahn jedes Computers, Smartphones oder Hightech-Geräts in unserem Haushalt.

Im Heinz Nixdorf Forum Paderborn sind Originalteile von ENIAC ausgestellt – und ein imposanter Nachbau zu sehen. Wenn das wieder geht, empfiehlt sich ein Besuch dort!

Im Heinz Nixdorf Forum gibt es viel zu sehen – auch einen Nachbau von ENIAC