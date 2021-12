Welche Partei hat in punkto DSGVO die beste Webseite?

Noch nie war in einem Bundestagswahlkampf so häufig der Begriff „Digitalisierung“ zu hören wie in diesem Jahr. Neben dem Klimawandel eines der wichtigsten Themen. Alle Parteien und Politiker haben darüber gesprochen, Besserung und Bewegung versprochen – freilich, ohne allzu sehr ins Detail zu gehen.

Zum Beispiel ist Datenschutz ein wichtiges Thema. Schließlich sollen sich Bürgerinnen und Bürger sicher fühlen im Netz. Aber wie sicher ist eigentlich jemand, der sich auf den Webseiten der Parteien über Programm und Personal informieren möchte? Wie gut halten die deutschen Parteien im Bundestag geltende Datenschutzregeln auf ihren Webseiten ein?

Dr. DSGVO: Experte für Datenschutz

Dieser Frage ist Dr. Klaus Meffert nachgegangen, der sich selbst Dr. DSGVO nennt – zumindest in seinem gleichnamigen und wirklich lesenswerten Blog. Ich kenne kaum jemanden, der mit so viel Akribie öffentlich zugängliche Angebote nach DSGVO-Verstößen untersucht und auf mögliche Verstöße oder Probleme abzuklopfen vermag.

Jetzt hat sich Dr. DSGVO also die Webseiten der Parteien angeschaut. Das Ergebnis: Dr. DSGVO sieht einen eindeutigen Sieger und einen blamablen Verlierer. Auf der Webseite der Linken findet Meffert die wenigsten Datenschutzprobleme, auf der Webseite der CDU hingegen jede Menge. Genau die findet er auch „blamabel“.

Cookies, Zertifikate, Einwilligungsabfragen

Dabei hat Dr. Meffert keineswegs nur den Einsatz von Cookies kritisch beäugt, sondern gleich mehrere wichtige Aspekte:

Datentransfers, daraus eingesetzte Dienste und gesetzte Cookies

SSL-Zertifikat

Gestaltung der Einwilligungsabfrage (Cookie Popup), natürlich nur, sofern vorhanden

Datenschutzhinweise

Nur die Webseite der Linken kommt ohne die netzweit übliche Abfrage aus (à la: „Ja, diesen Cookies stimme ich zu“). Alle anderen bitten Besucher um eine Einwilligung, so wie es weit verbreitet ist.

Nun macht es aber zweifellos einen Unterschied, ob jemand eine Webseite mit kommerziellen Absichten ansteuert oder die Webseite einer Partei. Hier besonders strenge Kriterien anzulegen, ist völlig angemessen. Man erwartet zu Recht eine Vorbildwirkung.

Breites Spektrum: von „vorbildlich“ bis „blamabel“

Auf der Webseite der FDP findet sich die kritische Einbindung von Google Earth und einem US-Dienst für Newsletter-Versand. Noch kritischer sieht Dr. DSGVO die Webseite der SPD: „Ich hätte die SPD-Webseite abgemahnt, wenn Karl Lauterbach nicht Gesundheitsminister geworden wäre“, sagt er augenzwinkernd. Denn auf der SPD-Seite werden Google-Fonts eingebunden (dabei fließen unbemerkt Daten ab) und „es fehlen wichtige Datenschutzhinweise“.

Die CDU-Webseite bekommt am meisten Kritik ab. „Dies ist definitiv die schlechteste Webseite unter allen geprüften.“ Vor allem, weil auf diesem Webangebot die meisten externen Dienste eingebunden werden, die aus Sicht des Experten datenschutztechnisch als kritisch gelten.

Keine Frage: Es ist ungeheuer schwierig, ein Webangebot DSGVO-konform zu bauen. Dafür braucht es a) den entsprechenden Willen, b) technische Kompetenz und c) genaue Kenntnis der DSGVO.

Auf den Webseiten von Bundesparteien darf man zu Recht erwarten, dass die quasi selbst gemachten Regeln eingehalten werden. Genau das scheint aber nicht der Fall zu sein.

