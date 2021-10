Whistleblowerin: Instagram spaltet die Gesellschaft – wissentlich!

Wer den lauten und nur selten zurückhaltenden Heilsversprechen der Digitalkonzerne aus dem Silicon Valley (und anderen Teilen der USA) ehrfurchtsvoll lauscht, könnte meinen, wir steuerten auf eine wunderbare Welt zu. Meinungsfreiheit. Weltweite Kontakte. Prosperität. Wissensvermehrung. Frontmenschen wie Mark Zuckerberg, Elon Musk, Sheryl Sandberg oder Jeff Bezos sorgen dafür, dass wir glauben, auf eine wunderbare Zukunft zuzusteuern.

„Facebook hilft, mit Leuten in Kontakt zu bleiben, die wir auch im echten Leben kennen. Mehr nicht.

Mark Zuckerberg

Plattformen wie Facebook spalten die Gesellschaft

Wenn da nur nicht die Realität wäre. Plattformen sind voll mit Hass und Hetze, die Diskussionskultur wird immer schlechter, konstruktive Debatten muss man im Netz mit der Lupe suchen und Instagram, Tiktok und Co. üben einen unerträglichen Druck auf junge Menschen – vor allem Mädchen – aus, weil jede/r gut aussehen, tanzen, locker sein und hipp sein soll.

Das ist selbst für Erwachsene nicht immer leicht zu ertragen, aber für Kinder erst recht nicht. Immer mehr Menschen fühlen sich unzufrieden mit ihrem Körper. Die Folge: Essstörungen und Depressionen.

Das Wall Street Journal (WSJ) hat die letzten Wochen ausführlich über viele solcher Aspekte berichtet und auch interne Dokumente präsentiert, die belegen: Facebook weiß nur zu gut um die schädliche Wirkung seiner Netzwerke – unternimmt aber nicht wirklich etwas dagegen.

Ex-Mitarbeiterin gibt Einblicke in Interna

Jetzt hat sich die Informantin zu erkennen gegeben.

Die Whistleblowerin ist eine Ex-Mitarbeiterin von Facebook namens Frances Haugen. Haugen hat zwei Jahre bei Facebook gearbeitet und war vor allem mit dem Kampf gegen Manipulation bei Wahlen beauftragt. Doch sie hatte den Eindruck, zu wenig Mittel und Möglichkeiten zu haben.

Sie stellt sich in einem Interview im Wall Street Journal – und erhöht den Druck auf Facebook damit ganz erheblich. „Die heute existierende Version von Facebook reißt unsere Gesellschaften auseinander“, sagt Haugen. Und sie hat nach meiner bescheidenen Ansicht damit völlig recht. Allerdings gilt das nicht nur für Facebook, sondern auch für Instagram, Tiktok, Twitter und einige andere Plattformen. Überall gibt es andere Schwerpunkte für zerstörerische Tendenzen.

„Es gab Interessenkonflikte zwischen dem, was für die Öffentlichkeit und was für Facebook gut war“, sagt Frances Haugen in dem kritischen Talk-Format „60 Minutes“. Ihr Vorwurf: Facebook wisse nur zu gut, wo und wie Plattformen wie Facebook und Instagram der Gesellschaft an sich, aber auch einzelnen Personengruppen wie jungen Mädchen schade, unternehmen aber praktisch nichts, um das zu ändern. Die eigenen, kommerziellen Interessen überwiegen.

Aussagen vor US-Senat

Eigentlich kann niemand wirklich überrascht sein: Wir wissen schon lange, dass die Algorithmen von Facebook, Twitter, Youtube und Co. immer das nach oben spülen und besonders gut sichtbar machen, was aufwühlt und berührt. Den Algorithmen ist es schnuppe, ob das der Gesellschaft oder einzelnen Personen schadet. Denn die Maxime lautet: Umsatz optimieren.

Facebook könnte versuchen, die Anklagen in der Zeitung und im Fernsehen zu ignorieren. Aber Dienstag (05.10.2021) soll Frances Haugen vor dem US-Senat aussagen. Das ist in den USA eine große Sache. Meiner Ansicht nach kann es nicht bleiben, wie es ist: Plattformen wie Facebook, Instagram, Tiktok und Co. sind keine Medien, sondern eine Quasi-Öffentlichkeit. Auch hier muss es Regeln geben – und die Möglichkeit, durchzugreifen.

Kritik an Facebook im „Wall Street Journal“ (WSJ)