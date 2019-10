Wikipedia braucht Reformen

Eine Welt ohne Wikipedia? Schwer vorstellbar…

Wikipedia ist zweifellos die mit Abstand beste und eine der seriösesten Informationsquellen im Netz. Über 80% der Deutschen nutzen Wikipedia regelmäßig. Ansehen, Glaubwürdigkeit und Vertrauen sind extrem hoch. Aus gutem Grund, denn Wikipedia ist nicht kommerziell korrumpiert, so wie nahezu alle anderen Angebote – insbesondere die sogenannten Sozialen Netzwerke.

Zu wenige Autoren und Redakteure

Aber auch Wikipedia hat so seine Probleme. 18 Jahre nach Idee und Entstehung zeichnen sich überdeutlich Schwierigkeiten ab. Vor allem durch den Mitgliederschwund – immer weniger Menschen machen aktiv mit, obwohl die Zahl der Artikel steigt. Dadurch entstehen Qualitätsprobleme. Beispiel: Wenn PR-Agenturen in Wikipedia etwas schönen, fällt das oft nicht auf – oder viel zu spät. Es fehlt an Manpower, um schnell zu reagieren. Updates zu liefern. 5.000 Artikel im deutschsprachigen Wikipedia sind als “veraltet” markiert.

Apropos Manpower: Auch der Frauenanteil ist nicht zeitgemäß. Lediglich neun Prozent der aktiven Wikipedianer sind Frauen. Das hat zwangsweise Folgen für das Angebot, das eher auf männliche User zugeschnitten ist. Praktisch jedes Technik-Thema kommt vor, viele andere Themen aber kaum bis gar nicht.

Frauen müssten sich also aktiver beteiligen. Sich auch die Mühe machen, aktiv zu werden, Artikel zu schreiben.

https://vimeo.com/367240003 Video can’t be loaded: Wikipedia: Zu wenig Anerkennung für aktive Mitglieder (https://vimeo.com/367240003)

Wenig Anerkennung für aktive Wikipedia-Mitglieder: Ein zunehmendes Problem>/em>

Frauenanteil zu niedrig – aus Gründen

Aktionsgruppen wie Wiki Women in Red versuchen das: Sie wollen mehr “weibliche Themen” im Nachschlagewerk sehen und dort unterbringen. Allerdings ist das nicht immer ganz einfach. Die Männerriege in der doch strengen Hierarchie des Nachschlagewerks lehnt Themen wie “weibliche Science-fiction-Autorinnen” schon mal ab… Keine Einladung, das wirklich tolle Nachschlagewerk sinnvoll zu erweitern und Autorinnen zum aktiven und ständigen Mitmachen zu bewegen.

Als Wikipedia erfunden wurde, gab es noch keine Sozialen Netzwerke. Heute herrscht auch bei Wikipedia selbst intern ein harscher Ton – wie bei Facebook, Twitter und Co. so häufig. Dort bekommen Autoren aber wenigstens Likes und Anerkennung. Bei Wikipedia nicht. Der Schwund an Mitmachern ist also leicht zu erklären.

Wikipedia ist ein so tolles Projekt – man kann nur hoffen, dass die Probleme in den Griff zu bekommen sind. Dazu braucht es allerdings dringend Reformen: Eine modernere Benutzeroberfläche, auch eine einfachere Regiezentrale (damit mehr mitmachen können). Vor allem eine bessere Diskussionskultur. Mehr Anerkennung für alle. Weniger Hierarchiestufen. Mehr Leute, die mitmachen.

Schlicht: Ein neuer Geist sollte durch das Projekt wehen… Es braucht kompetente Leute. Nicht Leute, die sich gut durchsetzen können.

https://vimeo.com/367252126 Video can’t be loaded: Kritik an Wikipedia nimmt zu: Interview mit Raimond Spekking (https://vimeo.com/367252126)

Ausfürhliches Interview mit Wikipedianer Raimond Spekking