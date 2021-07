Das E-Rezept kommt

Wenn Ärzte ein Medikament verschreiben, dann greifen sie zum Rezept-Block und notieren Wirkstoffe und Präparate darauf – und unterschreiben oft mit einer kaum zu identifizierenden Unterschrift. So war das vor 100 Jahren – und so ist es heute im Prinzip auch noch.

Doch jetzt kommt das digitale Rezept, E-Rezept genannt. Zunächst als Testbetrieb in Berlin und Brandenburg (mit 50 Arztpraxen und 120 Apotheken), schon bald aber im ganzen Land.

Spezielle App für E-Rezepte

Seit ein paar Tagen steht die offizielle E-Rezepte-App für iOS und Android im App-Store zum Download bereit. Wenn der Arzt ein digitales Rezept ausstellt, erzeugt er einen QR-Code – so ähnlich wie bei den Impfzertifikaten – und der Patient scannt den QR-Code mit seinem Smartphone, mit der E-Rezept-App. Dann ist das Rezept im Smartphone – und der Patient kann sich entscheiden, zu welcher Apotheke er damit geht.

In der Apotheke scannen die Mitarbeiter den QR-Code im Handy – und können dann die Medikamente herausgeben. Praktisch: Direkt in der App lässt sich eine Apotheke kontaktieren – und das Rezept übertragen. Die kann die Medikamente besorgen – und wenn alles bereit liegt, holt der Patient seine Medikamente ab. Das spart Zeit und Wege. Auch die Abrechnung mit den Krankenkassen wird so einfacher.

Für alle, die einwenden, ich habe aber gar kein Smartphone: Es soll auch möglich sein, den QR-Code in der Praxis auszudrucken und den Ausdruck in den Apotheken vorzulegen. Zumindest für eine Übergangszeit.

E-Rezept lässt sich vorab an Apotheke schicken

Das klingt nach einem echten Fortschritt. Das digitale Rezept lässt sich auch an eine Vertrauensperson weitergeben, um die Medikamente abzuholen. Selbst das Erstellen von Rezepten in einer Video-Sprechstunde ist möglich.

Kommen wir aber zum Thema Sicherheit – bei medizinischen Themen nun mal nicht unwichtig. Das Bundesgesundheitsministerium verspricht sich durch das E-Rezept eine höhere Arzneimittelsicherheit, weil sich so eingenommene Medikamente mit Blick auf Neben- und Wechselwirkungen leichter überprüfen lassen.

Sicherheit: Mehr Maßnahmen gegen Hackangriffe nötig

Bedeutet aber ja auch: Die Rezepte bleiben gespeichert und einsehbar. Deshalb verlangt das BSI (Bundesamt für die Sicherheit in der Informationstechnik), dass die App noch nachgebessert wird. Sie soll einen warnen, wenn man auf dem Smartphone auf PIN oder Fingerabdruck-Scan verzichtet – weil dann die Rezepte mehr oder weniger ungeschützt einsehbar sind.

Im Januar 2022 soll es für alle kommen, das E-Rezept. Bis dahin sollte sich die Regierung aber auch Konzepte überlegen, damit die Menschen Vertrauen in die digitale Speicherung bekommen. Denn die andauernden Hackangriffe auf Behörden, Krankenhäuser, Kliniken und Einrichtungen machen keinen Mut. Wer digitale Projekte voranbringen will und so uns alle angreifbarer macht, muss auch wissen, wie die sensiblen Daten optimal zu schützen sind.

So funktioniert das E-Rezept