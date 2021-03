Digitalisierung: Bundeszerredungsrepublik Deutschland

Ordnung. Struktur. Organisation. Wir Deutschen haben im Ausland ein gewisses Image, das ein Faible – und wohl auch eine Neigung – für Ordnung, Planbarkeit und Zuverlässigkeit erwarten lässt. Doch immer öfter frage ich mich: Wieso eigentlich? Die letzten Monate haben doch gezeigt, dass andere Länder in diesen Disziplinen offensichtlich viel besser sind als wir.

Andere Länder sind schneller und besser organisiert

Viele asiatische Länder waren wirklich exzellent auf eine Pandemie vorbereitet und haben ohne Zögern und Zaudern auf die ersten Anzeichen einer Bedrohung reagiert – und vor allem auch agiert. Sie haben blitzschnell längst vorbereitete Notfallpläne aktiviert, Regeln durchgesetzt, konsequent auf Digitalisierung gesetzt, Apps entwickelt und an den Start gebracht. Es hat gut funktioniert und Erfolge gebracht.

Und warum müssen uns Israel, USA und Großbritannien zeigen, wie erfolgreich Impfen geht? Das hiesige Zuständigkeits-Chaos hat dazu geführt, dass die Terminvergaben überall anders gelöst wurden – und fast immer grottenschlecht. Zumindest am Anfang. Andere Länder vergeben die Termine digital – und haben auch gleich noch einen digitalen Impfpass. Den haben wir jetzt endlich auch: Eine Kölner Firma hat den Zuschlag für den deutschen digitalen Impfpass bekommen. Immerhin.

Vergabe der Impftermine: Schlecht vorbereitet und nicht wirklich digital

Politik-Bashing ist auch keine Lösung

Aber nur auf “die Pfeifen in der Politik” zu schimpfen, passt auch nicht. Die Sozialen Netzwerke haben einen erheblichen Anteil an der Misere. Denn so wie jeder vor dem Fernseher der bessere Schiedsrichter und die bessere Trainerin ist, kann natürlich auch jede/r mit einem Social-Media-Account besser regieren. Ist doch klar: Von der Tribüne aus der Geschehen zu kommentieren ist einfacher, als selbst auf dem Spielfeld zu stehen.

Es gibt eine gewisse Neigung, so ziemlich alles zu zerreden. Das war schon bei der Corona Warn App zu beobachten. Dass die Diskussionen dazu geführt haben, dass die Corona Warn App OpenSource ist, war zweifellos ein positives Ergebnis. Aber es wird auch wahnsinnig viel Unsinn verbreitet – und damit werden jede Menge Möglichkeiten ausgebremst.

Was mir am deutlichsten auffällt: Der ständige Vorwurf der Überwachung. Schon bei der Corona Warn App wurde unterstellt, sie diene vor allem der Überwachung. Das beklagen die Mahner dann ausgerechnet auf Facebook oder Instagram, die mehr über jeden einzelnen wissen als die Stasi damals.

Dasselbe Phänomen haben wir jetzt beim Thema Back-Tracing. Immer häufiger wird der Luca App unterstellt, die Bürger zu bespitzeln. Oder den Wettbewerb zu zerstören. Einfach nur Unterstellungen. Es scheint, kein gesundes Maß mehr zu geben – und der Nutzen scheint keine Rolle zu spielen.

Back-Tracing: Sinnvolle Daten für die Gesundheitsämter – keine Überwachung

Debatten in den Social Media

Am Ende ziehen sich – auch, nicht nur – deswegen Entscheidungen in die Länge, weil es so viele Bedenken gibt. Mit dem Ergebnis: Alles dauert ewig – und dann wird auch das wieder kritisiert und bemängelt. Motto: In Deutschland geht nichts voran.

Ja, die Politik hätte schon vor Monaten damit beginnen müssen, eine Lösung für die Gesundheitsämter zu finden, damit Back-Tracing schnell und zuverlässig möglich ist. Und das nicht nur mit einer App (wobei: das ist besser als keine).

Aber vielleicht sollten wir alle auch mal damit aufhören, immer nur das Schlimmste zu erwarten. Stichwort Überwachung: Die Verwendung der Daten lässt sich durch gesetzliche gesetzliche Regelungen lösen. Außerdem sollten wir nicht so häufig unsere eigenen Bedürfnisse über die aller anderen stellen. Und überhaupt davon ausgehen: Nur wenn ich zustimme, ist es eine gute oder überhaupt legitime Lösung.

Einfach auch mal machen. Lernen. Vorankommen. Besser werden. So handhaben die das im Silicon Valley.