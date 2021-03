Wir haben heute keine Luca App für Dich!

Eigentlich wollten sich Bund und Länder heute darüber verständigen, wie sich die Kontaktnachverfolgung mit einer App digitalisieren lässt. Doch die Entscheidung darüber wurde vertagt.

Ganz so, als hätten wir keine Zeit zu verlieren. Und damit sind wir auch schon mit mittendrin, im Problem: Schon seit Monaten liegen – teilweise wirklich gute – Lösungen vor, wie sich Kontakte in der Pandemie bei Bedarf nachverfolgen und lästige Papierlisten ersetzen lassen.

Wir erinnern uns: Im vergangenen Jahr mussten wir uns noch regelmäßig im Restaurant in Papierlisten eintragen.

Es gibt eine Reihe guter und tauglicher Apps

Apps wie Vida, Herein!, Darfichrein oder eben die Luca App machen das eleganter, schneller, einfacher und effizienter: Beim Hereinkommen einen QR-Code scannen, der am Eingang steht (oder am Tisch) – fertig. Alternative kann auch der Betreiber des Lokals – oder Geschäfts, Theaters, Clubs – die QR-Codes der Gäste scannen (um sicherzugehen, dass niemand den Registriervorgang “vergisst”).

Und wer seinen Tisch online reserviert, muss selbst das nicht, wenn die Daten wie von Zauberhand aus dem Reservierungssystem verarbeitet werden. Weiterer Vorteil: Die App bemerkt sogar, wenn ein Gast das Lokal wieder verlässt – und trägt das Ende der Verweildauer ein.

Anstatt in einer Liste auf Papier landen die Daten also – sorgfältig verschlüsselt – in einem System.

Es muss schnellstmöglich eine Lösung her

Es gibt eigentlich nur Vorteile: Die Daten sind verschlüsselt gespeichert – und niemand kann einfach so reinschauen. Das System löscht die Daten automatisch nach 3o Tagen (weiß man das von den Listen auf Papier?). Und vor allem: Wenn das Gesundheitsamt die Daten braucht, lassen sie sich blitzschnell abrufen. Alle, die es betrifft, werden informiert und müssen zustimmen. Doch es wird viel Zeit gespart.

Es wäre also wünschenswert, dass nun schnellstmöglich eine gute digitale Lösung an den Start geht. Am besten bundesweit einheitlich – damit die Bürger nicht jedes Mal überlegen müssen, ob sie die passende App dabei haben. Das würde die Sache verkomplizieren.

Es sei denn, es ist aus technischer Sicht völlig egal, welche App man zum Einchecken benutzt – und die Daten landen trotzdem zuverlässig beim Gesundheitsamt. Genau das fordert wirfuerdigitalisierung.de. Eine Initiative, die nachvollziehbar argumentiert: Es gibt diverse App-Lösungen – seit Monaten. Die Luca App ist keineswegs die Erste, die diese Funktion bietet. Hat aber den Vorteil, mit Smudo von den Fanta4s einen prominenten Schirmherren zu haben, der das Thema in die Talk-Shows gehoben hat.

Politik agiert träge und ohne Weitsicht

Auf jeden Fall ist es Smudo gelungen, dass sich die Politik überhaupt für vorhandene Lösungen interessiert.

Ganz generell muss ich aber sagen: Ich habe nicht das geringste Verständnis dafür, warum nicht schon vor Monaten damit begonnen wurde, geeignete Apps zu finden, einen Standard zu definieren – und die Gesundheitsämter entsprechend vorzubereiten und auszustatten.

Es zeigt sich mal wieder, dass die kleinen Unternehmen und Startups zeitnah gute Lösungen entwickeln, während die Politik bräsig entweder gar nichts tut oder Bedenken schiebt, anstatt Probleme zu erkennen und zu lösen.

Angeklickt Trace

Angeklickt: So funktioniert die Luca App