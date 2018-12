Erneuter Datenskandal bei Facebook

Wenn irgendwann rauskommen sollte, dass Facebook nicht nur rund um die Uhr unseren Aufenthaltsort überwacht und live an NSA und McDonalds weitergegeben hat, sondern auch unsere privaten Fotos auf unseren Klamottengeschmack hin untersucht und – trotz Verschlüsselung – alle gesprochenen WhatsApp-Nachrichten analysiert hat, um unsere Stimmung zu ermitteln: Ich fürchte, es würde kaum noch einen interessieren. Was zwei Dinge zeigt: a) Wir sind bereits einiges von Facebook gewohnt, trauen dem Unternehmen also alles zu. b) Unsere Daten sind uns weitgehend egal.

Datendeals auf Kosten der arglosen User

Die New York Times berichtet aktuell über eine neue Dimension der Datenveruntreuung bei Facebook. Unternehmen wie Microsoft, Amazon, Yahoo, Spotify oder Netflix konnten demnach auf ungeahnte Datenmengen zurückgreifen – und diese Daten nutzen. Insgesamt habe Facebook mit rund 150 Unternehmen “gedealt”. Hier wird also niemand verharmlosend von einem “Datenleck” oder einer “Panne” sprechen können. Die Datenveruntreuung hatte System. Sie war gewollt. Und zweifellos auch von Mark Zuckerberg höchst persönlich abgesegnet, wenn nicht gar angeordnet.

Was die Unternehmen nicht alles erfahren haben. Wer ist mit wem befreundet? Selbst das Recht, private Nachrichten zu lesen, zu schreiben oder zu löschen, hatten Dienste wie Spotify oder Netflix den der Zeitung vorliegenden Dokumenten zufolge. Einblicke in die Nachrichten gab es laut Facebook zwar nur dann, wenn man sich über Facebook bei diesen Diensten eingeloggt hat. Aber soll das etwa eine Erklärung oder gar Entschuldigung sein? Yahoo soll sogar auf Postings von Freunden Zugriff gehabt haben … Die Veruntreuung ging demnach also bis in die Kreise von Freunden hinein.

https://vimeo.com/261094792 Video can’t be loaded: Tagesthemen: Die Folgen des Datenmissbrauch (https://vimeo.com/261094792)

Wir erinnern uns: Cambridge Analytica Skandal im März

Entschädigt die Opfer: Facebook auflösen

Die Dimension der Datenveruntreuung hat offensichtlich gigantische Ausmaße angenommen. Der Sündenfall Cambridge Analytica ist im Vergleich dazu ein leichtes Aufwärmprogramm. Ich denke, man kann mit Fug und Recht von einer Art Organisierten Kriminalität sprechen. Denn hier haben sich offenbar gleich mehrere Riesen zusammengetan, um Daten abzuschöpfen – ohne die betroffenen User auch nur um Erlaubnis zu fragen. Und Facebook ist die Zentrale dieser Organisierten Kriminalität. Alle anderen, also Amazon, Microsoft, Yahoo, Netflix, Spotify und Co. können sich aber nicht herausreden. Sie haben von der Gier Facebooks profitiert – und ebenfalls Rechte der User missachtet.

Ich finde, es reicht. Das gesamte Privatvermögen des Mark Zuckerberg – etwa 18,8 Milliarden Dollar – gehört ihm auf der Stelle weggenommen. Und jeder Facebook-Nutzer bekommt eine Entschädigung. Das wäre ein Anfang.