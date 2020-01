FTC könnte Facebook zerschlagen

Laut “Wall Street Journal” denkt die Kontrollbehörde Federal Trade Commission (FTC) ernsthaft darüber nach, Facebook in seine Bestandtteile zu zerschlagen. Facebook, WhatsApp, Instagram als eigene Marken und eigene Unternehmen. Wie es vor der Übernahme von WhatsApp und Instagram mal war. Kein abwegiger Gedanke. Denn die Richtung, die Facebook einschlägt, ist alles andere als erfreulich.

Als sich Facebook 2010 Instagram und 2014 WhatsApp einverleibt hat, hat Mark Zuckerberg einiges versprochen. Dass die Apps “unabhängig bleiben”, zum Beispiel. Dass keine Daten (ab)fließen. Dass alles so bleibt, wie es ist. Wir wissen, dass es anders gekommen ist. Es fließen sehr wohl Daten von WhatsApp und Instagram zu Facebook. Im Fall von WhatsApp ist das ein gebrochenes Versprechen. Wer Werbung schaltet auf Facebook, kann auch gleich User auf Instagram ansprechen, als wäre es ein Netzwerk. Nur ein Beleg dafür, dass von Eigenständigkeit der Dienste keine Rede sein kann.

Nicht nur drei, alle Messenger sollten sich verstehen

Jetzt will Facebook auch noch die Messengerdienste Facebook Messenger, WhatsApp und Instagram zusammenbringen. Das wurde bereits vor einem Jahr angekündigt, soll jetzt aber wirklich kommen. Jeder User in den Netzwerken soll mit jedem anderen User kommunizieren können. “Sinnvoll” sei das, meint Mark Zuckerberg. Gefährlich könne das sein, meint die FTC – und überlegt laut, ob es diesen Zusammenschluss verhindern will. Diesen Monat soll eine Entscheidung fallen.

Ja, es ist praktisch, wenn User aus dem einen Netzwerk mit den Usern aus dem anderen Netzwerk kommunizieren können. Es ist sogar generell praktisch. Deshalb: Diesen Gedanken “weiten” – und alle Netzwerke öffnen. Ob Facebook Messenger, WhatsApp, Instagram, Signal, Telegram oder Threema – alle sollen mit allen können. Interoperabilität nennt sich das. Die Politik hat erst vage Schritte unternommen, das wirklich zu fordern. Meiner Ansicht nach mehr als sinnvoll. Sinnvoller jedenfalls, als Facebook die Fusion seiner vier Dienste zu erlauben.

https://vimeo.com/339064785 Video can’t be loaded because JavaScript is disabled: Interoperabilität bei Messengern (https://vimeo.com/339064785)

Interoperabilität bei Messengern

Erst Interoperabilität – und zur Not Zerschlagung

Es sind Fehler gemacht worden: Als die Behörden Facebook den Aufkauf von WhatsApp und Instagram erlaubt haben – auch hier in Europa! -, hätten die Spielregeln noch viel deutlicher definiert werden müssen. Ebenso und erst recht die Folgen, sollte der Konzern es wagen, diesen als Bedingung vorgeschriebenen Weg zu verlassen. Wie so häufig hat Facebook seine Beweglichkeit genutzt – und den Bogen sogar noch weiter gespannt. Bislang hat der Konzern nie wirklich dafür gelitten. Kein Wunder, dass das Unternehmen es immer wieder probiert.

Jetzt wäre doch der richtige Zeitpunkt, Klartext zu reden: Mark – es reicht uns. Du führst jetzt sofort und unverzüglich die Interoperabilität bei allen Messengern ein. Stopp die Weitergabe und das Zusammenführen aller Daten. Und bei weiteren Verstößen droht die unverzügliche Zerschlagung (das kann allerdings nur eine US-Behörde androhen).

Lauter Weicheier, in der Politik und in den Behörden.