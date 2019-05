Warum Interoperabilität eine gute Sache ist

Früher gab es die SMS. Heute gibt es Messenger. Ganz viele davon: WhatsApp, Facebook Messenger, Threema, Signal, Telegram…

Doch diese Auswahl gibt es nur theoretisch. Denn womit kommunizieren die aller meisten? Klar: WhatsApp. Die App haben (fast) alle auf ihrem Smartphone. Deshalb nehmen wir diesen Messenger – auch in den Gruppen der Schule, im Verein, am Arbeitsplatz. Kleinster gemeinsamer Nenner. Und meine Threema-App meldet sich nur alle paar Wochen mit einer neuen Nachricht…

Facebook profitiert vom Netzwerkeffekt

Das Problem hat einen Namen: Netzwerkeffekt. Alle strömen in das erfolgreichste Netzwerk. Allen bekannten Problemen und Skandalen zum Trotz. Dabei wissen wir: WhatsApp gehört zu Facebook. Und die schert es nicht, dass sie eigentlich mal versprochen haben, die Daten von WhatsApp und Facebook getrennt zu lassen. Stattdessen wird nun eine Art Mega-Netzwerk von WhatsApp, Facebook Messenger und Instagram auf den Weg gebracht – mit 2,8 Milliarden Usern.

Deshalb ist es gut, dass so allmählich Initiativen starten, die Interoperabilität vorschreiben wollen. Verbraucherschutzministerin Ursula Heinen-Esser hat mir in einem Interview gesagt: Ziel sei es, wenigstens Textnachrichten – bestenfalls mit einem Foto garniert – mit jedem anderen Messenger austauschen zu können. Das könne der Gesetzgeber vorschreiben – und dann wäre der Netzwerkeffekt nicht mehr so stark. Weil ich dann auch aus Threema heraus einem WhatsApp-User Nachrichten schicken könnte.

https://vimeo.com/339064785 Video can’t be loaded: Interoperabilität bei Messengern (https://vimeo.com/339064785)

Verschlüsselung muss bei Interoperabilität nicht leiden

Offene Verschlüsselungsstandards müssen nicht schwächer sein

Klingt für mich alles sehr vernünftig und erstrebenswert. Alles, was die marktbeherrschende Stellung von Facebook/WhatsApp aufweicht, ist gut. Allerdings haben einige Sorgen, dass a) dann Metadaten in die Hände von Facebook fallen könnten und b) die Verschlüsselung geschwächt werden könnte. Beides lässt sich aber klären. Eine Speicherung und Verarbeitung von Metadaten ist ohnehin verboten – und könnte noch mal ausdrücklich untersagt werden.

Und die Verschlüsselung muss nicht zwangsweise leiden, sagt Alexander Fanta von netzpolitik.org. “Offene Standards müssen nicht schlechter sein als geschlossene Standards”, argumentiert er. Stimmt ja auch: WhatsApp arbeitet mit einem geschlossenen Standard und hat trotzdem ständig Sicherheitsprobleme.

Deshalb: Go – Interoperabilität. Kein User ist gezwungen, davon Gebrauch zu machen. Aber es ist gut, wenn Facebook gezwungen ist, es anzubieten – und andere Messenger auf diese Weise mehr genutzt werden.