Google macht Schluss mit Schnüffel-Werbung – demnächst

Wir kennen das Phänomen alle: Wir suchen nach einer besonderen Lampe und schauen uns das gute Stück in einem Onlineshop an – und in den nächsten Tagen sehen wir die Lampe andauernd überall. Auf Webseiten. Im News-Bereich. Im Artikel über Gesundheitslatschen. Immer und immer wieder erscheint die Lampe. So lange, bis wir schwach werden und zuschlagen. Dann verschwindet die Werbung wie von Geisterhand gesteuert – und wir bekommen Werbung für Leuchtkörper präsentiert.

So ist das Internet: Es kennt uns besser als wir selbst. Vor allem die Werbenetzwerke. Allen voran Google und Facebook. Die Netzwerke beobachten uns ununterbrochen. Das erledigen sie über sogenannte “Tracker”, die uns überall beobachten. Selbst in Apps stecken solche Tracker: Obwohl keine Werbung erscheint, tracken sie uns trotzdem. Etwa unseren Aufenthaltsort.

User wollen zunehmend mehr Privatsphäre

Eine aufdringliche Art und Weise, uns User auszuspionieren – finden immer mehr “User”.

Selbst die Politik ist mitunter am Ende ihrer Geduld und kündigt Maßnahmen gegen diese Form des Ausspähens an. Früher oder später dürfte diese Masche der dreisten Rund-um-die-Uhr-Überwachung daher ein Ende haben. Spätestens dann müssten sich Google, Facebook und andere Werbenetzwerke nach anderen Methoden umschauen.

Google hat deshalb entschieden: Keine personalisierte Werbung mehr. Nicht sofort, aber ab nächstem Jahr. Begrüßenswert, denn wenn das mit Abstand größte Werbenetzwerk auf diese Form der Werbung verzichtet, kommen alle anderen unter Druck. Dass Google damit allerdings nicht sofort aufhört, sondern erst nächstes Jahr, zeigt aber auch, dass es keine moralische Entscheidung ist, sondern eine durch und durch wirtschaftliche.

Immer mehr wirksame Werkzeuge gegen Tracker

Denn es gibt immer bessere Werkzeuge, sich gegen die sogenannten “Third Party Cookies” zu wehren. So werden Cookies genannt, die von Werbenetzwerken zwecks Beobachtung verteilt werden. Selbst Google Chrome – der populärste Browser überhaupt – achtet immer mehr auf Privatsphäre.

Und dann ist da noch Apple: Die neuen Betriebssysteme, die in wenigen Tagen kommen, machen Trackern das Leben schwer: User werden sehen, welche Tracker wo aktiv sind und können sie auch abschalten. Das sorgt für mehr Transparenz und Privatsphäre – und setzt die Werbebranche mächtig unter Druck.

Google hat jetzt genug Zeit, neue Werbemethoden auf den Weg zu bringen. Nutzerinnen und Nutzer werden künftig in Interessensgruppen unterteilt: Wer interessiert sich für Fremdsprachen, für Reisen, für eBikes, für Hightech – und bietet diese dann als Zielgruppen für Werbung an. Das ist nicht mehr so passgenau wie früher, aber es dürfte reichen – und ist auf jeden Fall sehr viel datenfreundlicher.

Jetzt dürfen wir gespannt sein, was Facebook macht – der mit Abstand hemmungsloseste Datenschnüffler. Bislang wehrt sich Facebook, etwa gegen die Ambitionen von Apple. Wenn nun auch Google auf die richtige Seite wandert, wird es für Facebook eng.

Tracker überwachen uns bei allem, was wir tun