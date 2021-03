Je mehr Digital, desto weniger Lockdown?

Die Infektionszahlen steigen wieder. Wir kennen die Gründe: Es sind vor allem die deutlich aggressiveren Mutanten, die für ein höheres Infektionsgeschehen sorgen. Die Corona Warn App kann Ansteckungen nicht direkt verhindern, sondern lediglich warnen, wenn es einen möglichen Kontakt gegeben hat. Das ist schon was. Doch wir suchen händeringend nach weiteren digitalen Hilfsmitteln, um die Pandemie zu bekämpfen.

Einige sind bereits am Start, werden diskutiert und könnten helfen. Die viel diskutierte Luca-App zum Beispiel. Der Charme von Luca ist überzeugend: Durch einfaches Scannen eines QR-Codes mit der App in Restaurants, Fitness-Clubs oder überhaupt Locations jeder Art “einchecken”, damit die Gesundheitsämter im Fall der Fälle das Infektionsgeschehen verfolgen können.

Das Ziel: Super-Spreader erkennen, Menschen warnen und isolieren – und endlich die antiquierten Papierlisten ersetzen. So lässt sich wertvolle Zeit gewinnen, das versteht jeder.

Kritik an Luca-App nimmt zu

Doch die Kritik an der Luca-App nimmt unüberhörbar zu. Wettbewerber, die ähnliche Apps entwickelt haben, sagen in der Initiative wirfürdigitalisierung: Wir können das auch! Die Initiative setzt sich für gemeinsam nutzbare Schnittstellen ein, damit es nicht nur die eine Luca-App gibt, sondern viele.

Technisch versierte Experten argumentieren außerdem: Die Luca-App ist so gar nicht so sicher, wie wir uns das wünschen würden. Die Entwicklerin Lilith Wittmann etwa hat mir im Gespräch in unserem Cosmotech-Podcast erklärt, warum sie erhebliche Bedenken hat. Sie stört die zentrale Speicherung der Daten – und vor allem die Art und Weise, wie die Verschlüsselung gelöst ist. Laut Lilith gibt es durchaus erhebliche Angriffsflächen. Hacker und andere könnten sich Zugang zu Millionen Bewegungsprofilen verschaffen.

Auch Luca soll quelloffen werden

Das will natürlich niemand. Und siehe da: Die Kritik zeigt Wirkung. Die Dinge kommen in Bewegung. Luca hat angekündigt, den Programmcode quelloffen zu machen. OpenSource. Dann kann jede/r reinschauen und sich selbst ein Bild machen.

Doch jetzt wird noch ein anderer Ansatz diskutiert: Feldcluster und Superspreading-Events ohne Kontaktdaten aufspüren. Komplett anonym. Das geht, sagen die Entwickler von Luca und Recover. Ziel sind komplett anonyme Apps zum Kontakt-Tracing auf Basis der dezentralen Lösung CrowdNotifier zum Erkennen von Infektionsketten. Mit NotifyMe ist bereits seit kurzem in der Schweiz eine Lösung am Start (für iOS und Android).

Restaurants warten sehnsüchtig darauf, wieder öffnen zu können

Ziel: Anonymes Tracing, ohne Kontaktdaten

Ein spannender Ansatz, würde aber bedeuten, dass die Gesundheitsämter keine Kontaktdaten mehr erhalten würden (die angemessen zu behandeln die Ämter ab einer gewissen Inzidenz sowieso nicht in der Lage sind) – und stattdessen auf wache und verantwortungsbewusste Bürger zu setzen.

Jetzt ist die Politik gefragt. Denn die muss entscheiden, ob sie die alte Denke – Papierlisten mit Kontaktdaten – durch moderne Varianten wie anonymes und dezentrales Kontakt-Tracing ersetzen will. Bund und Länder müssen das entscheiden und vorgeben – aber bitte schnell.