Konfusion um WhatsApp-Einstellungen für Gruppen

Aktuell geht ein Kettenbrief auf WhatsApp viral. Überschrieben mit: “„WhatsApp hat letzte Nacht seine Einstellungen upgedatet…“ Darin der Hinweis, dass nun jeder einen zu Gruppen hinzufügen kann – ungefragt und unbemerkt. Darüber berichten auch einige Onlinedienste.

Keine Kleinigkeit. Es macht einen Unterschied, ob an der entsprechenden Stelle “Meine Kontakte” oder die Option “Jeder” ausgewählt ist.

Laut den Fakten-Checkern von Mimikama ist der Inhalt des Kettenbriefs allerdings unzutreffend. Demnach lautete die Einstellung schon immer “Jeder”. Allerdings können WhatApp-User seit April 2019 über die damals neu eingeführte Privatsphäre-Einstellung entscheiden, ob alle, nur “Kontakte” oder bestimmte Personen einen in Gruppen einladen können. Allerdings: Jede/r musste sich selbst drum kümmern – haben aber die wenigsten. Deswegen steht bei den meisten (bei mir auch) “Jeder” in den Optionen.

Auch Fremde können Dich in eine Gruppe holen

Der Unterschied zwischen “Jeder” und “Nur meine Kontakte” ist wichtig zu verstehen: Bei der Einstelliung “Jeder” können einen auch Fremde in eine WhatsApp-Gruppe holen – ohne dass wir es direkt bemerken oder extra bestätigen müssten. Das klingt harmloser, als es ist. Zum Beispiel könnten Betrüger, die User in Gespräche verwickeln oder einfach nur Werbung machen wollen, so mir nichts, dir nichts in eine Gruppe holen – und bevor man sich versieht, liest man Dinge, die man gar nicht lesen möchte.

Betrüger oder Spammer müssen dazu nur die Rufnummer kennen. Was allerdings nicht sonderlich schwierig ist: Dank Facebooks Sicherheitslücken sind die Rufnummern von rund 533 Millionen Menschen allgemein bekannt – weil sie in kostenlos erhältlichen Listen stehen, die jeder Betrüger aus dem Netz laden kann.

So stoppt Ihr Einladungen durch Fremde

Die Standardeinstellung “Jeder” für den Gruppen-Chat stellt zwar kein eklatantes Sicherheitsrisiko dar, ist aber doch relevant.

Wer das nicht möchte, geht am besten so vor:

WhatsApp öffnen Rechts unten auf “Einstellungen” tippen “Account” auswählen “Datenschutz” auswählen In den Bereich “Gruppen” wechseln Hier statt “Jeder” die Option “Meine Kontakte” auswählen

Fertig. Auf diese Weise ist sichergestellt, dass nur Personen, die man selbst im Kontakte-Ordner hat, einen in eine Gruppe holen können – was in der Regel erwünscht ist.

Konfusion um neue Nutzungsbedingungen

Disclaimer: Auch wir hier in Digitalistan sind in einer ersten Version des Artikels davon ausgegangen, die Privatsphäreeinstellung habe sich geändert. Wir haben das richtig gestellt.