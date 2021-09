Neue Lösung für Fern-Unterricht – datenschutzkonform

Was für ein Chaos an deutschen Schulen während Lockdown und Corona-Krise: Die meisten Schulen waren nicht sonderlich gut vorbereitet auf Fern-Unterricht. Kein WLAN, keine Software, keine Erfahrung. Das soll sich künftig ändern. Jetzt hat ein deutsches Unternehmen überraschend eine passende Software-Lösung angekündigt.

Das deutsche Unternehmen Teamviewer ist auf Netzwerk- und Kommunikationslösungen spezialisiert. Mit der gleichnamigen Software lassen sich Rechner fernsteuern, etwa um aus der Ferne Support anbieten zu können (zum Beispiel, wenn am Firmen-Notebook irgendetwas nicht in Ordnung ist). Der MDAX-Konzern hat aber auch Lösungen für Videokonferenzen im Angebot.

Teamviewer Classroom: Alle Daten bleiben in der EU

Nun hat das Unternehmen aus Göppingen völlig überraschend eine Lösung für Online-Unterricht namens Classroom auf den Markt gebracht. Es soll sich dabei um die erste „datenschutzkonforme Lösung für Online-Unterricht“ handeln. Denn alle Datenströme bleiben in der EU und unterliegen damit unserem strengen Datenschutz.

Das lässt sich von den bislang im Einsatz befindlichen Lösungen von Microsoft, Zoom oder Google nicht behaupten. Sie funktionieren in der Cloud und waren für viele Schulen und Hochschulen zweifellos der letzte Rettungsanker in Corona-Zeiten. Aber es gab nicht nur viele begründete Bedenken wegen des Datenschutzes, sondern auch durchaus Beschwerden. Denen gehen die Datenschutzbeauftragten der Länder jetzt nach.

Gemeinsam an Dokumenten arbeiten

Die Classroom-Lösung von Teamviewer bietet alles, was im digitalen Lehrbetrieb nötig ist: Live-Videos, virtuelle Räume für Gruppenarbeit, Interaktionsmöglichkeiten, Tools für Echtzeitumfragen und die Möglichkeit, gemeinsam an Dokumenten zu arbeiten. Natürlich gibt es auch „digitale Tafeln“: Hier können Lehrerinnen und Dozenten Notizen machen, die alle sehen. Darüber hinaus soll auch die Kooperation mit dem auch in NRW-Schulen beliebten Moodle möglich sein.

Der größte Pluspunkt ist aber zweifellos, dass die Teamviewer-Lösung ohne die Cloud-Dienste der Großen auskommt. Das ist gerade beim Einsatz in Schulen ein wichtiger Aspekt. Es gibt sogar eine webbasierte Lösung von „Classroom“, die auf allen Geräten und völlig unabhängig vom verwendeten Betriebssystem funktioniert. Das erspart nicht nur eine Installation und Pflege der Software, sondern ermöglicht eben auch den Einsatz auf jedweder Hardware, sogar auf Smartphones und Tablets (auch das ist ja sehr wichtig an Schulen).

Klingt nach einer interessanten Entwicklung. Zweifellos würden viele eine OpenSource-Lösung bevorzugen. Doch die gibt es meines Wissens bislang nicht.

https://vimeo.com/616981432 Video can’t be loaded because JavaScript is disabled: Teamviewer Classroom (https://vimeo.com/616981432)

Teamviewer Classroom arbeitet vollständig webbasiert – keine Software nötig