Plattformen sollten nicht über Presseprodukte richten

Wenn ein Kiosk-Betreiber entscheidet: “Das Stern-Magazin hänge ich nicht mehr ins Fenster – und die BILD verkaufe ich auch nicht mehr”, so ist das sein gutes Recht. Eine freie unternehmerische Entscheidung. Wenn aber alle Kioske und Bahnhofsbuchhandlungen des Landes einheitlich gesteuert sind und die Unternehmensleitung dann beschließt, bestimmte Blätter aus dem Sortiment zu werfen, hätte das eine ganze andere Wirkung – und Bedeutung.

Es ist eben eine Frage von Macht über Reichweite und politische Meinungsbildung.

Plattformen haben zu viel Macht

So ist es auch mit den Plattformen wie Facebook, Instagram, Twitter, Youtube und Co. Was hier online geht und was nicht, das bestimmen die Betreiber selbst – basierend auf den Nutzungsbedingungen.

Einzige Ausnahme ist in Deutschland das mühsam erarbeitete Netzwerksdurchsetzungsgesetz (NetzDG), das dafür sorgt, das bestimmte Einträge, die gegen geltendes Recht verstoßen, zeitnah entfernt werden müssen. Doch im Wesentlichen gilt Hausrecht.

Diese Macht lässt sich missbrauchen. Das hat Facebook gerade erst unter Beweis gestellt: Mark Zuckerberg hat in Australien alle australischen Medien blockiert. Eine ungenierte Machtdemonstration, ein Muskelspiel, um den Gegner – in diesem Fall die australische Regierung – umzustimmen. Hat leider funktioniert.

Aber was, wenn Berichte von traditionellen Medien aus anderen Gründen nicht online gehen? Das hat das ARD-Magazin “Monitor” gerade erleben müssen. Ein Bericht über die Attentate von Hanau ist bei Facebook gar nicht online gegangen – und wurde bei Instagram innerhalb kürzester Zeit wieder gelöscht.

KI ist zu dumm für zuverlässige Entscheidungen

Wie das bei Facebook und Co. so ist: Die Betroffenen erfahren davon in der Regel nichts – erst recht keine Begründung oder Rechtfertigung. Und wenn, dann bestenfalls mit der nebulösen Erklärung: “Gegen die Nutzungsbedingungen verstoßen” – was alles und nichts bedeuten kann.

Vermutlich hat ein beschränkter KI-Algorithmus den Beitrag wegen Schlüsselbegriffen wie “Terror” und möglicherweise auch wegen der gewählten Bilder als gefährlich eingestuft. Aber wie bei den milliardenschweren Konzernen leider üblich: Niemand nimmt die Verantwortung ernst – und schaut sich die Sache noch mal genauer an. Von sich aus. Immer sind erst Proteste nötig.

KI-Experten bei Facebook haben zugegeben – zu hören in unserem Podcast Cosmo Tech über “Künstliche Intelligenz” -, dass KI nicht zwischen echter Gewaltdarstellung und modernen Computer Games unterscheiden kann. Zu realistisch.

Regulierung nötig: Wie wär’s mit einer Art “Lizenz”?

Ich finde: Es ist auf Dauer nicht zu ertragen, dass Plattformen wie Facebook, Youtube, Instagram und Co. eine größere Macht haben als Medienhäuser, Sender oder etablierte Redaktionen. Eben weil sie kein kleiner Kiosk in einem Stadtteil sind, sondern gewissermaßen Leitmedien. Sie wollen sich nicht selbst als Medium sehen, aber sie sind eins: Sie stellen Kontakt her zu Inhalten. Hier informieren sich die Menschen. Viele sogar hauptsächlich oder ausschließlich.

Aber wie lässt sich das Problem lösen? Hier eine Idee: Alle Social-Media-Plattformen haben “Verified Accounts”, um Promis und Pseudo-Promis zu identifizieren. Wie wäre es mit einer Art “Lizenz” für Verlage, Sender, Redaktionen und auch etablierte Onliner mit einer Mindestreichweite. Wenn die etwas posten, dann geht es online – und darf dann nur vom Netz genommen werden, wenn ein Gericht das anordnet.

Aber nicht, weil es einem Algorithmus oder einem unterbezahlten Content-Überprüfer nicht gefällt.