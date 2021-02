Warum Facebook in Australien dem Journalismus den Stecker zieht

Die Geschichte ist alt. Sie trug in Deutschland den Titel “Leistungsschutzrecht”, in Brüssel und Straßburg hieß sie “Urheberrechtsrichtlinie” – und in Australien “Media Bargaining Law”. Aber in keinem Land hat ein Internetkonzern die Muskeln so sehr spielen lassen, wie Facebook es nun in Australien tut.

Facebook zieht dort sämtlichen journalistischen Inhalten den Stecker. Nutzer können diese Inhalte nicht mehr teilen – egal, ob aus Australien oder anderen Ländern. Und Medienhäuser selbst können ihre Facebook-Seiten nicht weiter betreiben.

Das neue Mediengesetz in Australien soll den Verlagen einen fairen Wettbewerb ermöglichen. Laut der Kartellbehörde gehen von 100 Dollar für Werbung im Netz ganze 81 Dollar an Google und Facebook – in einem Markt, in dem auch die Verlage gut verdient haben. Ein Gesetz also, um das Geschäft der Verlage zu schützen – oder wie Kritiker es ausdrücken: ihnen auch ein Stück vom Kuchen zu sichern.

Google hat mittlerweile Verhandlungen mit den Verlagen aufgenommen. Facebook dagegen bleibt bei seiner Linie: Die Plattformen würden dafür bestraft, den Verlagen zu helfen und Nutzer auf ihre Websites zu bringen. Ein Taxifahrer, der einem Supermarkt zu neuen Kunden verhelfe, müsse dafür schließlich auch kein Geld an den Supermarkt zahlen.

Wie der Streit ausgehen wird, ist nicht klar. Klar ist nur: Die Maßnahme hat in einer Welt, in der Menschen die Plattform als Nachrichtenquelle nutzen, Konsequenzen. In Australien hat es auch Informationen zur Corona-Pandemie und zu Naturkatastrophen erwischt – sie wurden ebenfalls blockiert. Und die Frage, welchen Raum die Maßnahme nicht-journalistischen Inhalten zwischen Hetze und Desinformation bereitet, ist auch offen.

Am Ende haben beide Seiten recht. Die Verleger damit, dass die Plattformen den Markt an sich reißen und ihre Newsfeeds mit Inhalten der Verlage aufwerten. Und die Internetkonzerne damit, dass sie eine wichtige Aufgabe für die Verbreitung von Nachrichteninhalten übernehmen.

Für diese Verbreitung hätte es längst Regeln gebraucht. Regeln, die weder dazu führen, dass die Verlage es schaffen, an einem Grundprinzip des Internets zu rütteln, nämlich dem freien Link und der Information, wohin er führt. Noch dazu, dass eine Plattform wie Facebook sich einfach so dazu entscheiden kann, sämtliche journalistische Inhalte auf einen Schlag zu blockieren.

Dass es so weit gekommen ist, ist ein Versäumnis der Politik, die auch in Australien jahrelang wichtige Fragen der Digitalisierung nicht beantwortet hat.