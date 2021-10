Ein klein wenig mehr Sicherheit bei digitalen Spielekäufen

Wenn wir ein Spiel digital kaufen, werden wir es nie wieder los: Es wird an unseren Account gebunden und lässt sich nicht mehr umtauschen oder weiterverkaufen. In den meisten Fällen jedenfalls nicht. Sony kommt Käufern nun aber ein kleines Stück weit entgegen und experimentiert in Kanada und Großbritannien mit einer Art digitalem Rückgaberecht auf der Playstation.

Im Prinzip ist es eine Demo-Version: Wer neugierig auf die Spiele „Death Stranding“, „Biomutant“ oder „Sackboy“ ist, darf diese Spiele bis zu sechs Stunden lang ausprobieren. Wer danach überzeugt ist, kann die Spiele kaufen und unbegrenzt spielen. „Game Trials“ nennt Sony das.

Mit diesen ausgewählten Games ist das ein kleiner Schritt in die richtige Richtung.

Wo es vor einigen Jahren zu vielen Spielen noch kostenlose Demoversionen gab, müssen sich die Spieler heute auf Testberichte verlassen und am Ende doch die Katze im Sack kaufen. Es wäre also eine gute Sache, wenn Sony mit diesen Game Trials gute Erfahrungen sammelt und sie international auf mehr Spiele anwendet. Warum nicht gleich auf den kompletten Sony-Spielekatalog?

Neu ist diese Art des Testspielens nicht: Auch auf Steam, der wichtigsten Plattform für PC-Spiele, können Games ausprobiert werden. Bedingung: Maximal zwei Stunden dürfen gespielt worden sein, so lange gibt es bei Rückgabe das Geld zurück.

Spieleentwickler Dominik Schön über Game-Refunds auf Steam.

Gute Sache, zumal auf Steam wöchentlich Hunderte von Games veröffentlicht werden, mit vielen schlechten Produkten darunter. Vorteil für die Spieleentwickler: User, die ihr Geld wieder bekommen, können keine schlechte Bewertung mehr vergeben.

Aber dieses Feature wird ausgerechnet von denen missbraucht, deren Rechte es stärken soll: Es gibt Games, die kürzer sind als zwei Stunden, und Entwicklungsstudios klagen darüber, dass manche User sie durchspielen und sich dann ihr Geld zurückholen.

Vor allem kleine Indiegames trifft das hart. Der Entwickler von „Summer of 58“ hat deswegen Konsequenzen gezogen und die Spielebranche vorerst verlassen. Das Spiel lässt sich in 90 Minuten durchspielen, es kostet entsprechend nur ein paar Euro.

Friends! Thank you for your support! I'm leaving game development for an indefinite time to collect my thoughts. pic.twitter.com/q93NxWjyUI

— EMIKA_GAMES (@EmikaGames) August 26, 2021