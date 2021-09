Finger weg von Games-Vorbestellungen

Wer braucht eigentlich Vorbestellungen? Klar, es gibt Produkte, die sind so begehrt und so rar, dass sie den Online-Shops in Sekundenbruchteilen weggekauft werden. Verhinderte Playstation- und Xbox-Käufer wissen das. Warum aber sollte sich jemand ein digitales Produkt reservieren sollen?

Wer ein Videospiel downloaden möchte, muss nicht darauf warten, bis ausreichend Stück produziert worden sind. Jede Nachfrage kann befriedigt werden.

Oder?

In einem guten halben Jahr soll das Blockbuster-Game „Horizon: Forbidden West“ erscheinen. Weltweit sind Millionen von Playstation-Fans schon lange heiß darauf, mit der Heldin Aloy in einer postapokalyptischen Zukunft gegen Roboter-Dinosaurier zu kämpfen. Seit wenigen Tagen kann das Game schon bestellt werden.

Die Spieleindustrie baut Hypes auf.

70 Euro kostet die Standardversion, 90 Euro die Digital Deluxe Version. Wer richtig Geld ausgeben will, kann für 230 Euro eine Sammler-Edition mit einer Statue der Heldin kaufen. Für 300 Euro gibt es die Statue in einem etwas anderen, natürlich selteneren Design. Die 300-Euro-Version ist längst ausverkauft, die Freaks haben zugeschlagen.

300 Euro für eine Packung und einen Download-Code

Was sie aber nicht gekauft haben: das Spiel auf einem physischen Datenträger. In den teuren Varianten liegt nur ein Zettelchen mit Download-Code in der Packung.

Absurd: Wer viel Geld ausgibt, kann seine Playstation nicht einmal mit einer BluRay füttern, sondern muss auf den Download warten. Hoffentlich taugt die Internetverbindung, wenn Dutzende von Gigabyte aus dem Netz gezogen werden.

Was sollen also die Vorbestellungen, wenn die Spieler am Ende sowieso darauf warten müssen, bis ihr Download fertig ist?

Eine Antwort: „Cyberpunk 2077“. Voriges Jahr ist dieses Game erschienen, es gab grandiose acht Millionen Vorab-Bestellungen – und dann hat sich gezeigt, dass „Cyberpunk 2077“ auf den Konsolen eine technische Katastrophe ist. Mehr als neun Monate nach Veröffentlichung sind die Probleme immer noch nicht gelöst; die Entwicklungskosten sind trotzdem längst wieder eingespielt.

Man weiß nicht, was man bekommt

Wer vorbestellt, kauft die Katze im Sacke. Während die Spieleentwickler bereits massenhaft kassieren, achten sie penibel darauf, dass mögliche Schwächen und Fehler ihrer Produkte versteckt bleiben. Erst nach der Veröffentlichung – wenn die meisten schon das Spiel gekauft haben – dürfen Kritiken erscheinen und Schwächen öffentlich gemacht werden.

Also: Finger weg von Vorbestellungen – sie bringen nur den Herstellern was, nicht aber den Kunden.