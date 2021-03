Der Konsolenkauf ist zur Glückssache geworden

Die Spielekonsolen der nächsten Generation sind seit etwas mehr als drei Monaten im Handel. Die Playstation 5 von Sony und die Xbox Series X von Microsoft sollen das Spielen schneller, schöner, besser machen. Bei vielen Spielern hat sich aber Frust verbreitet: Sie haben keine neue Konsole mehr ergattern können.

Die neuen Konsolen sind ein Erfolg. Voriges Jahr sollen sie weltweit insgesamt sieben Millionen Mal verkauft worden sein. Aber es könnten noch viel mehr verkaufte Geräte sein, denn die Nachfrage ist riesig – das Angebot bleibt kläglich. Die Regale der Elektronikläden sind leer. Die Corona-Pandemie hat die Produktion von Sony und Microsoft in die Knie gezwungen.

Zu wenige Siliziumscheiben – zu wenige Spielkonsolen

Auf dem Weltmarkt gibt es zu wenige Siliziumscheiben; die brauchen nicht nur die zwei Gameskonzerne für die Chips ihrer Konsolen, sondern auch Grafikkartenhersteller wie AMD oder Nvidia.

Die willigen Konsolenkäufer stehen in den Startlöchern und warten auf Lieferungen: In den vergangenen Wochen ist in vielen Online-Shops zum Beispiel immer wieder die Playstation 5 aufgetaucht. Innerhalb weniger Minuten meldeten die Plattformen: ausverkauft!

Um sich vor Scalpern zu schützen, die Konsolen aufkaufen, um sie zum überhöhten Preis handeln zu können, haben die Shops Online-Warteschlangen eingerichtet. Das hat schon fast etwas mit Glücksspiel zu tun: Ich selbst war bisher auf keinem besseren Platz in der Warteschlange als 20.000.

Fabian Rohr hat einen PS5-Bot entwickelt und gibt Tipps für den Konsolenkauf.

Inzwischen haben sich viele in der Gaming-Community organisiert – und verschärfen damit den Stress beim Kauf noch erheblich. Sie geben Tipps und Tricks, Bots klappern für sie die Shops ab und schicken Push-Nachrichten, wenn irgendwo neue Konsolen auftauchen. Wer nicht sofort reagiert, kann sich den Kauf in der Regel abschminken.

Ein Blick in die entsprechenden Foren zeigt aber: Auch mit Tipps und Bots gehen die meisten leer aus. Das ruft Betrüger auf den Plan, die gar nichts zu verkaufen haben oder 500 Euro für das Foto einer Playstation 5 kassieren. Viel absurder geht es eigentlich gar nicht mehr.

Abwarten und in Geduld üben

Bis die hohe Nachfrage halbwegs befriedigt ist, bis die Produktion wieder ordentlich in die Gänge kommt, dürfte es noch eine ganze Weile dauern. Stressiges Konsolenkaufen könnte uns noch das ganze Jahr über begleiten – oder man lässt die neue Technik erstmal links liegen, hat seinen Spaß mit den alten Geräten, die ja immer noch unterstützt werden, und schaut erst in einigen Monaten wieder nach der Playstation 5 und der Xbox Series X.