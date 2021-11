Gamesfirmen planen echten virtuellen Besitz in Videospielen

Irgendwann musste es ja so weit sein: Die Blockchain-Technologie hat die Welt der Videospiele erreicht. Die ersten großen Games-Konzerne wittern genau dort ihre Zukunft und hoffen auf fette Gewinne – und die Spielerinnen und Spieler sollen mitverdienen können.

Der französische Hersteller Ubisoft hat den Auftakt gemacht und grübelt über entsprechende Konzepte. In Spielen wie „Assassin’s Creed“ oder „Far Cry“ könnten die Spieler in Zukunft also Spielinhalte wie eine besondere Spielfigur, eine mächtige Waffe oder auch nur ein schickes Outfit im Spiel verdienen – und diese dann auch tatsächlich besitzen. Nicht nur als eine Art digitale Leihgabe, sondern als echten Vermögenswert.

Spielinhalte können mit NFTs gehandelt werden

Digitale Güter lassen sich mit NFTs besitzen, mit Non-Fungible Tokens. Die Besitzurkunde wird in der Blockchain abgespeichert. So lassen sich zum Beispiel sogar Tweets zum virtuellen Besitz machen und für 2,9 Millionen US-Dollar versteigern. Denn Besitz kann natürlich verkauft werden. Und die Spielehersteller werden natürlich dafür sorgen, dass sie bei jeder Transaktion mitverdienen.

Das Game „Cryptokitties“ macht das vor: Hier dreht sich alles ums Züchten von virtuellen Katzen, die in der Community gekauft und verkauft werden – mit der Kryptowährung Ether. Einige virtuelle Kätzchen haben bereits für sechsstellige Eurosummen den Besitzer gewechselt.

Meine Spielfigur in „PUBG“. Das Hemd mit Krawatte hat etwa 2,50 Euro gekostet. So funktioniert das Geschäft mit virtuellen Gegenständen.

Virtuelle Güter, die überhaupt keine Auswirkungen auf das eigentliche Spiel haben, sind bereits jetzt auch ohne NFT-Bindung wertvoll für die Spieler. Sie kaufen sich seltene Reittiere fürs Rollenspiel, besondere Farben für ihre Waffe im Actionspiel, einen lustigen Hut für ihre Fortnite-Spielfigur. Virtuelle Gegenstände sind eine Goldgrube: Damit hat die Branche voriges Jahr weltweit 54 Milliarden Dollar eingenommen.

Bisher gehören diese Gegenstände den Spielern nicht, sie sind nur lizensiert – mit NFTs würde sich das ändern.

Aus dem Spiel wird Ernst und Arbeit

Das würde ganz neue Fragen aufwerfen. Nur eine Gedankenspielerei: Was würde passieren, wenn im Game mein 150.000 Euro teures NFT-Raumschiff von einem anderen Spieler gestohlen oder abgeschossen wird? Kann ich meinen Gegenspieler dann verklagen?

Und was macht das am Ende mit den Games und mit den Spielen?

Wir spielen dann nicht mehr, um eine spannende Geschichte zu erleben, uns mit anderen im Game zu messen oder einfach um einen vergnüglichen Zeitvertreib zu haben, dann spielen wir, um Geld zu verdienen. Den Begriff dafür gibt es schon längst: Play to Earn. Das Spielen wird zur Arbeit.