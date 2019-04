Jetzt hat der BGH entschieden: Ja, Unitymedia darf seinen Kunden – unter bestimmten Umständen! – zumuten, dass ihre WLAN-Router für die öffentliche Nutzung freigeschaltet werden. Keine Entscheidung im Sinne der Verbraucherschützer, aber eine im Sinne einer besseren WLAN-Abdeckung. Die BGH-Richter haben aber nicht über Sinn oder Unsinn dieser Idee entschieden (WLAN für alle), sondern darüber, ob es juristisch eine “zumutbare Belästigung” darstellt, wenn der Provider die von ihm zur Verfügung gestellte und beim Kunden aufgestellte Hardware (hier: den WLAN-Router) auch für andere Zwecke nutzt als nur für den Kunden selbst.

Zustimmung vorausgesetzt – das ist nie ein cleveres Modell

Unitymedia – immerhin einer der größten Netzanbieter in Deutschland – will seinen Kunden in Deutschland möglichst flächendeckend WLAN anbieten. Darum hat Unitymedia auf den bei seinen Kunden aufgestellten Routern einen zweiten, vom privaten Netz abgetrennten, öffentlichen Zugang eingerichtet. Wichtig zu wissen: Kunden müssen nicht mit weniger Bandbreite auskommen und auch nicht befürchten, dass Fremde in ihr Heimnetz eindringen. Alles strikt getrennt.

Dennoch: Nicht jedem gefällt der Gedanke, den in der eigenen Wohnung stehenden Router für die Allgemeinheit nutzbar zu machen. Das muss man akzeptieren. Wer das als Unitymedia-Kunde nicht will, muss – und kann! – widersprechen. Anderenfalls unterstellt Unitymedia Zustimmung. Um es deutlich zu sagen: Diese Art von Unitymedia mit den eigenen Kunden umzugehen, ist sehr unglücklich.

https://vimeo.com/332401454 Video can’t be loaded: BGH-Urteil: Unitymedia darf Router der Kunden nutzen (https://vimeo.com/332401454)

Im Grunde eine gute Idee – aber bitte mal weiterdenken!

Wie wär’s mal mit Think Big: WLAN für Deutschland

Viel besser wäre es, wenn man die Sache größer denken würde. Wenn alle Provider mitmachen würden – und so möglichst viele Kunden ihren WLAN-Hotspot zur Verfügung stellen.

Das wäre doch mal ein Projekt: Flächendeckendes WLAN überall in Deutschland. Für alle. Die Regierung könnte das fördern. Mit Steuermitteln. Und indem sie die rechtlichen Rahmenbedingungen schafft. Die Provider könnten zur Zusammenarbeit motiviert, ja vielleicht sogar verpflichtet werden. Dann würden Unitymedia, Telekom und Co. keine Insellösungen mehr aufbauen, von denen dann immer nur die jeweils eigenen Kunden etwas haben.

Das würde uns schlagartig ein solides WLAN-Netz in Deutschland bringen. Wie wäre das, liebe Politiker in Berlin?