Wie 1,5 Milliarden Datensätze von Facebook-Nutzern im Darknet landen konnten

Die schlechten Nachrichten rund um Facebook reißen nicht ab.

Jetzt nennt die frisch gebackene Friedensnobelpreisträgerin Ressa Facebook eine „Gefahr für die Demokratie“. Das ist zwar alles andere als neu – das haben wir hier in Digitalistan schon vor Jahren gesagt –, aber es zeigt: Die Erkenntnis setzt sich mehr und mehr durch – und wird auch öffentlich ausgesprochen.

Im Darknet: Datensatz mit 1,5 Milliarden Datensätzen

Seit ein paar Tagen kursiert im Darknet ein Datensatz mit den Daten von 1,5 Milliarden Facebook-Nutzern, berichtet unter anderem die Sicherheitsfirma Privacy Affairs. Die Daten stehen zum Verkauf und enthalten Namen, E-Mail-Adressen, Telefonnummern, Wohnort, Geschlecht und die eindeutige Benutzer-ID der betroffenen User. Immerhin die Hälfte der Facebook-Kundschaft ist betroffen. Das motiviert Facebook aber nicht, die User zu informieren.

Dabei sind solche Daten für Betrüger und Spammer äußerst interessant. Wer persönliche Daten hat, kann persönlich wirkende Ansprachen ermöglichen und so einfacher sensible Daten abfragen.

Es handelt sich dabei nicht um einen aktuellen Hack, sondern offensichtlich um zusammengesammelte Datensätze, die aus den unterschiedlichsten Quellen stammen. Die Anbieter des Datenpakets haben also das, was ohnehin öffentlich in dunklen Ecken des Netzes zugänglich ist, zusammengetragen. Wer nun „Ach so dann“ ausruft und meint, damit wäre die Sache erledigt, übersieht die Dimension.

Persönliche Daten öffentlich zugänglich

Denn durch die Fleißarbeit der Anbieter wird sichtbar, wie viele Nutzerinnen und Nutzer von Facebook mittlerweile betroffen sind. Von mindestens der Hälfte aller User liegen eine Menge persönlicher Daten vor. Auch Rufnummern. Das ermöglicht Phishing-Attacken im großen Stil. Es treffen auf privaten Handys gerade wieder vermehrt SMS-Nachrichten ein, die über einen angeblich verpassten Anruf informieren – aber eigentlich nur Login-Daten abrufen wollen.

Facebook schützt die Nutzerdaten nicht gut genug. Viele User sind allerdings auch viel zu arglos – immer noch.

Es ist zum Beispiel eine gute Idee, sein Facebook-Profil so einzustellen, dass persönliche Daten nur für Freunde sichtbar sind – sonst kann sie jeder Betrüger abernten. Was auch passiert.

Mehr Vorsicht angeraten

Beliebt sind auch angebliche Facebook-Umfragen oder vermeintliche Quiz-Spiele. Oder Tricks wie „Wir zeigen Euch, wer zuletzt Euer Profil besucht hat“. Quasi die einfachste Methode, einem Bot ungehindert Zugriff auf persönliche Facebook-Daten zu erlauben – teilweise werden hier sogar die Zugangsdaten abgegriffen.

Es ist daher ratsam, solche „Angebote“ links liegenzulassen und nicht anzuklicken. Zumindest so lange Facebook nicht willens und in der Lage ist, solche Betrügereien zu unterbinden. Wofür angesichts von Mark Zuckerbergs Abwehrhaltung wenig Hoffnung besteht. Aber, wer weiß: Vielleicht werden er und sein Unternehmen in naher Zukunft ja gezwungen, auch in diesem Bereich deutlich mehr zu unternehmen.

Scammer sind Betrüger, keine kein Pardon kennen – aber professionell arbeiten