Google sperrt Huawei aus

Handelskrieg? Der Begriff scheint nicht mehr übertrieben für den derzeit eskalierenden Handelsstreit zwischen den USA und China.

Erst vor wenigen Tagen hat US-Präsident Donald Trump per Dekret den Telekommunikationsnotstand ausgerufen. Damit wollte der US-Präsident vor allem den chinesischen Hersteller Huawei treffen. Mit schnellem Erfolg: Google hat die Kooperation mit Huawei jetzt beendet. Google liefert keine Hard- und Software mehr an Huawei aus. Smartphones von Huawei lassen sich zwar erst mal weiter benutzen. Doch teilweise nur eingeschränkt. Besonders bedenklich: Wie es aussieht, darf Huawei keine Sicherheits-Updates mehr veröffentlichen.

Huawei muss künftig ohne Google Maps und GMail auskommen

Das erschüttert den Markt, denn Huawei ist mittlerweile der zweitgrößte Hersteller von Smartphones weltweit. Nach Samsung – und vor Apple.

Künftige Geräte der Marke Huawei müssen sogar komplett ohne Google auskommen. Sie werden von Google-Diensten wie Play Store und Play Services, aber auch von Google Maps und GMail ausgeschlossen. Das macht den Einsatz von Google auf künftigen Huawei-Geräten völlig sinnlos. Huawei wird daher mit einem eigenen mobilen Betriebssystem auf den Markt kommen müssen, sofern weiter Smartphones verkauft werden sollen (wovon auszugehen ist).

Für alle, die bereits ein Huawei-Gerät besitzen (die nicht zuletzt aufgrund ihrer guten Kamera sehr beliebt sind), ist das eine folgenreiche Entscheidung. Google kann man da wohl kaum einen Vorwurf machen, da ein Dekret des Präsidenten diese Maßnahme regelrecht erzwingt.

Die Folgen für Huawei-Kunden sind nicht ohne

Der Handelskrieg weitet sich aus

Huawei kritisch zu sehen ist durchaus nachvollziehbar. Auch, ob Huawei als Ausstatter für 5G in Frage kommt, wird diskutiert. Nun sind also auch die Mobilgeräte dran. Wenn Huawei seinen Quellcode offen legt, kann das Unternehmen auch künftig mit Software von Google versorgt werden. Auf diese Weise will man Spionage ausschließen.

Allerdings ist unfair, nur mit Huawei derart kritisch umzugehen. Im Grunde wäre generell mehr OpenSource wünschenswert, damit auch die Hard- und Software von US-Konzernen transparent ist. Denn wer wollte ausschließen, dass auch hier Daten abfließen? Android ist größtenteils OpenSource – Apples iOS aber nicht.

Der Handelskrieg könnte sich ausweiten. Was, wenn die Chinesen beschließen sollten, keine Geräte mehr für US-Konzerne zu bauen? Apple könnte seinen Verkauf praktisch komplett einstellen – und zwar von einem Augenblick auf den anderen.