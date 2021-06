Warum Windows 11 Android-Apps auf den PC bringt

Anfangs war es nur ein Gerücht, seit Donnerstag ist es Gewissheit: Microsoft bringt Ende des Jahres ein neues Windows auf den Markt. Es soll Windows 11 heißen, deutlich moderner und stylischer aussehen – mit runden Ecken, leicht durchscheinenden Fenstern und Lichteffekten – und darüber hinaus auch viele neue Extras bieten. Die Welt dreht sich, die Geschmäcker verändern sich – das soll Windows 11 abdecken.

Microsoft Store reloaded

Fair enough. Doch eine Neuerung ist besonders interessant und verdient meiner Ansicht nach deshalb auch etwas mehr Aufmerksamkeit: Microsoft renoviert seinen “Microsoft Store” (so heißt die App-Store in der Windows-Welt) – und das gleich auf mehreren Ebenen. Die vielleicht wichtigste Neuerung: Es wird möglich sein, auf einem Windows-11-Rechner Android-Apps einzusetzen.

Das ist doch mal eine Nachricht. Ein Betriebssystem macht es möglich, Anwendungen (Apps) aus einer anderen Betriebssystem-Welt zu nutzen. Bedeutet konkret: Wer Windows 11 einsetzt, kann künftig auf seinem Rechner dieselben Apps benutzen, die auch auf dem Android-Smartphone laufen. Ich würde sagen, das ist ein echter Pluspunkt.

Android-Apps laufen auf Windows-11-Rechnern

Microsoft denkt sich dabei natürlich etwas. Das Unternehmen gesteht sich offensichtlich ein, dass es nicht gelungen ist, Windows in die Mobilwelt zu bringen. Smartphones mit Windows-Betriebssystem waren nie besonders populär – und gibt es jetzt gar nicht mehr. Lediglich im Tablet-Markt kann Windows punkten: Die Surface-Rechner von Microsoft selbst sind gute Geräte – und auch recht populär.

Die Folge: Entwickler haben weniger Interesse an Windows-Nutzern. Denn es lohnt sich viel mehr, Apps für Android oder iOS zu entwickeln. Mehr Nutzer = mehr Umsatz. Da bleiben meist keine Kapazitäten, sich auch noch mit Windows zu beschäftigen.

Doch jetzt sieht die Welt anders aus: Da Android-Apps auf Windows-Rechnern laufen, lohnt es sich, vielleicht kleine Änderungen vorzunehmen, damit die Apps auf den meist großen Displays der Windows-Rechner noch besser aussehen. Mehr Apps, das macht auch die Rechner mit Windows 11 vielseitiger und damit populärer.

App-Entwickler müssen keine Provision mehr zahlen

Doch Microsoft hat noch einen klugen Schachzug gemacht: App-Entwickler können auf Windows-11-Rechnern eigenen Verfahren einbauen, um Gebühren für die Apps zu berechnen. Sie brauchen nichts an Microsoft abzuführen. Keine Provision. Bei Apple und Google sind es bis zu 30% – was erheblichen Ärger bei den App-Entwicklern auslöst.

Windows 11 mag zwar technisch keine Revolution sein und auch in puncto Bedienung nur kleine Veränderungen mit sich bringen – doch das mit dem neu-aufgestellten Microsoft Store, das ist eine kleine Revolution.