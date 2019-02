25 Millionen “Apex Legends”-Spieler befeuern den Battle-Royale-Hype

Plötzlich ist “Apex Legends” da. Über Nacht hat Electronic Arts den Battle-Royale-Shooter veröffentlicht, ohne große Ankündigung, ohne monatelange Werbekampagne, gänzlich ohne Hype. Und die Spieler lieben das kostenlose Game: Nach einer Woche hat “Apex Legends” mehr als 25 Millionen Spieler, bis zu zwei Millionen spielen gleichzeitig. Das ist ein riesiger Erfolg. Für den Anfang jedenfalls.

Unoriginell und erfolgreich

Denn “Apex Legends” macht gar nicht so sehr viel anders wie die großen Konkurrenten “Fortnite” oder “Playerunknown’s Battlegrounds”. Hier bekämpfen sich bis zu 60 Spieler in Teams gegeneinander, die letzten Überlebenden haben gewonnen. Neu im Genre sind die Helden, mit individuellen Stärken und Schwächen – so wie es der Hero-Shooter “Overwatch” vormacht. Alles nicht so unglaublich originell. Trotzdem möbelte “Apex Legends” den schwächelnden Aktienkurs von Electronic Arts wieder auf.

https://www.youtube.com/watch?v=UMJb_mkqynU Video can’t be loaded: Apex Legends Gameplay Trailer (https://www.youtube.com/watch?v=UMJb_mkqynU)

Trailer: So spielt sich “Apex Legends”

So gut ergeht es den wenigsten Entwicklern, die ein Krümelchen vom Battle-Royale-Kuchen wollen. Xaviant zum Beispiel ist mit “The Culling” eigentlich einer der Urväter des Genres. Als dann die Millionen-Hits “PUBG” und bald darauf “Fortnite” kamen, wanderten die Spieler ab. Und “The Culling 2” wollte hinterher hechten: mehr Spieler, mehr Action, mehr von der neuen Erfolgsformel.

Kurz gesagt: Die Veröffentlichung von “The Culling 2” war technisch und inhaltlich eine Katastrophe. Am Anfang waren nur 250 Spieler dabei. 40 Stunden später nur noch ein einziger Spieler. Keine drei Tage nach Veröffentlichung hat Xaviant das Spiel eingestampft.

Das Sterben der Battle-Royale-Spiele

“The Culling” ist nicht die einzige Leiche im Battle-Royale-Keller. Im Netz gibt es Listen wie “Die besten Battle-Royale-Spiele 2018“. Die meisten Spiele auf diesen Listen werden nicht mehr gespielt. “Darwin Project” hat täglich maximal 300 Spieler zur selben Zeit. Das einst so ambitioniert gestartete “Radical Heights” hatte zuletzt nur noch zwei. Das Spiel ist tot, wie so viele andere Battle-Royale-Games nach wenigen Monaten oder nur Tagen.

Ich hab gestern Apex Legends gespielt und muss sagen, dass mir das gesamte Prinzip von dem Spiel nicht gefällt. Kein Solo Modus, nur 3 Spieler. Unterschiedliche Klassen in einem BR game finde ich jetzt auch nicht so gut. Ist was neues, aber Fortnite bleibt mMn das bessere Spiel. — Bubu-kun | Neko-chan (@Bubu_Kun_) February 12, 2019

“Apex Legends” ist die große Ausnahme und presst sich mit der Marketingmacht von Electronic Arts auf die PCs und Konsolen der Spieler, die millionenfach spielen und zu Hunderttausenden auf Twitch zuschauen. Genau diese Spieler beweisen: Der Hype um Battle Royale ist noch lange nicht vorbei.