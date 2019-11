50 Millionen Euro Gamesförderung mit Makel

Jetzt kommt die Gamesförderung also tatsächlich. Bis 2023 soll der Bundestag bis zu 200 Millionen Euro an Spieleentwickler in Deutschland verschenken. Doch die Förderung hat einen Schönheitsfehler.

Es war ein monatelanges Bangen in der deutschen Spielebranche, ob die Politik das große Steuersäckel öffnen und die versprochenen 50 Millionen Euro jährlich ausschütten würde.

Mal versprach Verkehrsminister Andreas Scheuer, verantwortlich für Digitale Infrastruktur, es gebe für ihn kein wichtigeres Thema, dann wurde das Wort „Game“ von ihm totgeschwiegen. Die Förderung verschwand aus dem Haushaltplan. Bis sie jetzt schließlich – auf den allerletzten Drücker – im Haushaltsausschuss durchgewunken wurde. Jetzt fehlt nur noch das grüne Licht der EU-Kommission.

Nötig hat die Gamesbranche in Deutschland eine Förderung durchaus: Voriges Jahr machte sie hierzulande einen Umsatz von rund 135 Millionen Euro – und hatte damit einen winzigen Marktanteil von nur 4,3 Prozent. Die Branche boomt, deutsche Unternehmen profitieren davon aber nicht. Die internationale Konkurrenz aus den USA, Kanada, Frankreich oder Polen ist viel besser aufgestellt.

Das soll die Förderung ändern. Minimalziel: Der Marktanteil in Deutschland muss erheblich steigen. Und wenn der eine oder andere internationale Erfolgstitel darunter wäre, ein deutscher Blockbuster, würde das der Fortsetzung der Förderung über 2023 sicher nicht schaden.

Die Branche jubelt. Doch die Bundesregierung hat sich mit diesem Förderungsmodell auch eine Chance entgehen lassen, Computerspiele als Kulturgut zu würdigen und zu fördern.

Felix Falk und Linda Kruse vom Branchenverband Game erklären den Kulturtest.

Ein Beispiel: das Amaze-Indiegame-Festival in Berlin. Hier werden in Ausstellungen, Podiumsdiskussionen, Preisverleihung und Party Computerspiele als Kunstform gefeiert. Im Mittelpunkt stehen Spieleentwickler aus der ganzen Welt, die aus ihrem Medium mehr kreatives Potenzial kitzeln, als es die meisten kommerziellen Unternehmen können.

Das Amaze bangt um seine Fortsetzung und versucht via Crowdfunding 50.000 Euro einzusammeln.

Good morning Europe and Africa. We just kicked off our #amazenotdead campaign. Are you hot to support A MAZE.?

Check out our cool history of events and our positive future with you.https://t.co/ZCg8EMmNFr

Let's show how strong the games community believes in art and culture.

— A MAZE. (@AMazeFest) November 4, 2019